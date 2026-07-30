Оккупанты ночью ударили по Житомирщине, среди пострадавших есть дети

В ночь на 30 июля в результате российского обстрела в Житомирской области пострадали по меньшей мере пять мирных жителей, среди них есть дети.
Об этом начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщает в соцсетях.
Согласно его словам, во время российской ракетно-дроновой атаки произошло попадание в одно из аграрных предприятий Коростенского района.
Уточняется, что взрывная волна повредила жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. В результате обстрела пострадали двое взрослых и трое детей.
«К сожалению, в лечебные учреждения доставлены трое детей и двое взрослых. Медики оказывают им всю необходимую помощь», – заявил руководитель области.
Как отмечается, на месте попадания работают спасатели, правоохранители, медицинские бригады и представители местной власти. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки и фиксация нанесенных разрушений.
Напомним, по данным президента Владимира Зеленского, в результате массированной атаки российской федерации на Украину в ночь на 30 июля погибли восемь человек, десятки людей ранены.
Как известно, российская армия ночью 30 июля атаковала Украину баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что во Львове более 30 пострадавших.
Кроме того, ночью враг массированно атаковал Киев. Там вспыхнули пожары в двух районах. Известно об одном погибшем в результате обстрела, еще два человека ранены.
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