Во Львове до 38 выросло количество пострадавших в результате российской атаки

Общество
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Во Львове продолжается ликвидация последствий российского удара. Количество пострадавших выросло до 38 человек, один человек погиб.
Фото ДСНС

Количество пострадавших в результате российского удара по Львову в ночь на 30 июля выросло до 38 человек. В городе продолжается спасательная операция.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

«В результате вчерашней ракетной атаки на Львов пострадали 38 людей. К сожалению, погиб 35-летний мужчина. Искренние соболезнования родным и близким», – сообщили в ОВА.

В ГСЧС добавляют, что в городе продолжается спасательная операция после российской атаки. На месте удара непрерывно продолжается разбор завалов разрушенной 5-этажки на улице Патона.

Спасатели уже демонтировали более 500 тонн аварийных конструкций и вывезли более 100 тонн строительного мусора. Чрезвычайникам удалось спасти 13 человек, среди которых 1 ребенок.

Напомним, в ночь на 30 июля российские войска атаковали Львов крылатыми ракетами. В городе прозвучала серия взрывов, в результате обстрела повреждены более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада. Известно о погибшем 35-летнем мужчине, также ранее сообщалось о 34 пострадавших.

А в ночь на 31 июля россияне атаковали Украину 255 ударными БпЛА разных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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