Трамп заявил о договоренности о полном разоружении ХАМАС, Израиль выразил сомнения

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении «исторической» договоренности о поэтапном полном разоружении ХАМАС в секторе Газа. В то же время Израиль поставил под сомнение готовность группировки выполнить соглашение и настаивает на полной демилитаризации анклава.

О достижении договоренностей американский лидер сообщил в Truth Social.

10 марта 2026, 07:19 Трамп приостановил переговоры по прекращению войны в Газе из-за операции против Ирана – СМИ С начала военной операции США и Израиля против Ирана были приостановлены переговоры по продвижению плана Дональда Трампа по прекращению войны в Газе.

«Сегодня Совет мира достиг ИСТОРИЧЕСКОГО соглашения о ПОЛНОМ РАЗОРУЖЕНИИ ХАМАС и всех других вооруженных группировок в Газе... Соглашение будет выполняться по четко структурированным этапам. После завершения разоружения израильские войска выйдут с территории, а Международные силы стабилизации вместе с новой палестинской полицией возьмут на себя ответственность за то, чтобы Газа была безопасной для ее жителей и соседей. В соответствии с этим соглашением, Газа наконец окажется в руках нового палестинского правительства, которое будет служить своему народу», – написал Трамп.

Президент США также заявил, что договоренности открывают путь к созданию нового палестинского правительства в секторе Газа, которое будет сотрудничать с так называемым «Советом мира», созданным для контроля за реализацией плана завершения войны и восстановления анклава.

В то же время источник Reuters в ХАМАС сообщил, что речь идет лишь о проекте соглашения. По его словам, тяжелое вооружение планируют хранить под контролем палестинской администрации, а не передавать Израилю.

Представитель переговорной делегации ХАМАС Гази Хамад заявил, что группировка не согласится на разоружение до вывода израильских войск из сектора Газа.

В то же время в Израиле заявили, что не получили гарантий относительно полного выполнения своих требований. Израильский чиновник сообщил, что страна настаивает на полном разоружении ХАМАС, изъятии оружия из Газы и демилитаризации территории как условии для дальнейших договоренностей.

По данным Reuters, план также предусматривает ликвидацию туннелей, складов оружия и производственных мощностей боевиков, увеличение гуманитарной помощи, создание гражданской палестинской администрации, вывод израильских войск и размещение международных сил безопасности. В то же время стороны пока не согласовали ряд вопросов, в частности сроки реализации соглашения, судьбу легкого вооружения ХАМАС и формат будущей международной миссии.

Напомним, 7 октября 2023 года группировка ХАМАС вторглась на территорию Израиля из Сектора Газа, взяла под контроль несколько населенных пунктов в приграничной зоне и захватила десятки заложников. В ответ Израиль начал против боевиков контртеррористическую операцию. Из-за военных действий в палестинском анклаве произошел гуманитарный кризис и погибли тысячи людей.

В мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что поручил израильским военным постепенно расширить контроль над территорией сектора Газа до 70%.

А в июне израильские военные заявили о ликвидации двух командиров группировки ХАМАС в результате ударов по территории Сектора Газа. Один из них, по данным ЦАХАЛ, участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

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