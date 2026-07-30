Федоров высказался об истинных причинах своей отставки из Минобороны

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не считает конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским главной причиной своей отставки. По его мнению, настоящие причины связаны с реформами в сфере оборонных закупок и сопротивлением изменениям.

Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

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Федоров сказал, что не хочет строить теории или пересказывать частные разговоры с президентом, но считает, что настоящая причина его увольнения не в конфликте с главнокомандующим Александром Сырским.

По словам экс-министра, после начала изменений в Министерстве обороны вокруг ведомства стало усиливаться давление.

«Очень много людей окружили Министерство обороны и меня как министра, потому что мы начали перестраивать много разных процессов внутри. И из того, что начало происходить в публичном пространстве – определенное давление, определенные правоохранительные органы вокруг нашей работы – где-то с начала апреля было понятно, что градус поднимается. И что это будет чем-то заканчиваться», – сказал Федоров.

Он предполагает, что наибольшее недовольство вызвали именно изменения в сфере закупок и тендеров.

«Причина, связанная с закупками, с тендерами, с тем, что мы начали перестраивать процессы в этом направлении – это вызвало большое недовольство у многих людей, которые начали постоянно влиять и сеять негатив не только вокруг президента, но и в целом в медиапространстве», – объяснил бывший министр.

Федоров рассказал, что еще в апреле обращал внимание президента Владимира Зеленского на возможные информационные атаки против него.

По его словам, он говорил президенту, что из-за реформ могут появиться обвинения в политических амбициях, будет распространяться негативная информация, а также будет оказываться давление через медиа и правоохранительные органы.

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Экс-министр утверждает, что со временем вокруг его команды начали появляться уголовные производства, а крупнейшие Telegram-каналы, по его словам, активно работали против него.

Федоров также прокомментировал информацию о якобы конфликте с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, личного противостояния между ними не было.

«Это был не личный, а скорее мировоззренческий и институциональный конфликт. Мы по-разному видели развитие реформ, темпы принятия решений и подходы к управлению», – отметил он.

Экс-министр утверждает, что Министерство обороны не блокировало ни одного решения Генерального штаба или главнокомандующего.

По словам экс-министра, президент сообщил ему о решении назначить нового руководителя Минобороны Игоря Клименко примерно за полчаса до заседания фракции «Слуга народа».

В то же время Федоров заявил, что во время разговора Зеленский назвал одной из причин кадрового решения конфликт с Генеральным штабом. Однако сам экс-министр убежден, что это не было определяющим фактором его отставки.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что причиной отставки Михаила Федорова стали проблемы во взаимодействии между Генштабом и Министерством обороны, а также необходимость изменений в мобилизации и подготовке к сложной зиме.

Как известно, 15 июля Михаил Федоров сообщил о своей отставке с должности министра обороны Украины. По данным народных депутатов, этому предшествовало заявление Владимира Зеленского на заседании фракции «Слуга народа» об увольнении чиновника из-за «провала реформы ТЦК».

Кадровые изменения вызвали волну протестов в Киеве и других городах – митингующие уже почти две недели требуют восстановления Федорова в должности.

После отставки Федоров несколько раз встречался с президентом. Сообщалось, что Зеленский предложил ему альтернативные должности, в частности кресло вице-премьер-министра по военным инновациям.

Тем временем бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг слухи о личном конфликте с Федоровым, отметив, что их взаимодействие имело сугубо рабочий характер.

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