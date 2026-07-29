Украинский истребитель F-16 разбился во время выполнения боевого задания

Национальная безопасность
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Истребитель F-16 Воздушных сил ВСУ потерпел аварию во время выполнения боевого задания на одном из направлений фронта. Пилот не пострадал.
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Истребитель F-16 Вооруженных сил Украины потерпел аварию во время выполнения боевого задания на одном из направлений фронта. Пилот не пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, на борту возникла нештатная ситуация, из-за чего пилот был вынужден катапультироваться.

Летчика оперативно эвакуировали с места происшествия, после чего доставили в медицинское учреждение для обследования.

«На месте падения самолета работают эксперты и правоохранители, жертвы среди гражданского населения и разрушения не зафиксированы. Причины инцидента устанавливаются», – добавили в Воздушных силах.

Напомним, в июне в Хмельницкой области упал фронтовой тактический бомбардировщик Су-24М. В результате аварии погибли майор Богдан Загарулько и старший лейтенант Богдан Бабенко.

Также сообщалось, что 27 июня Воздушные силы потеряли связь с истребителем МиГ-29, который выполнял боевое задание на Полтавщине. Летчик успел катапультироваться.

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Авиакатастрофа ВСУ Истребители F-16 Воздушные силы Война в Украине Пилот
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