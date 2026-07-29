Зеленский предупредил о высокой вероятности массированной атаки россии в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 30 июля россия может нанести массированный удар по территории Украины. По его словам, российские войска подготовились к возможной атаке еще несколько дней назад.

Об этом глава государства сообщил после доклада командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко.

По словам Зеленского, военные фиксируют признаки того, что россияне завершили подготовку к масштабной атаке.

«Россияне несколько суток назад подготовились к массированному удару, и именно этой ночью есть высокая вероятность, что удар будет нанесен», – отметил президент.

Президент подчеркнул, что эффективность украинской противовоздушной обороны в значительной степени зависит от поддержки союзников. Прежде всего он обратился к США и другим государствам, которые могут предоставить ракеты для систем Patriot.

По словам Зеленского, партнеры хорошо знают, в каких ресурсах сейчас нуждается Украина, а промедление с решениями непосредственно влияет на безопасность гражданского населения.

«Прежде всего это касается Соединенных Штатов и тех партнеров, у которых есть ракеты для Patriot и которые могут ими поддержать нашу защиту. Каждый из партнеров знает, что необходимо, и точно понимает последствия промедления», – подчеркнул глава государства.

Президент также обратился к жителям всех регионов страны с просьбой не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

В случае объявления тревоги украинцев призывают немедленно пройти в укрытия и оставаться там до официального сообщения об отбое.

Напомним, на прошлой неделе в Воздушных силах ВСУ также предупреждали о том, что рф накопила ракеты для нового массированного удара по Украине.

А на инфографике «Слово и дело» можно узнать, какие торговые центры атаковала россия за время полномасштабного вторжения.

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