Зеленский предупредил о высокой вероятности массированной атаки россии в ближайшее время

Национальная безопасность
Читати українською
Президент Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 30 июля существует высокая вероятность массированного российского удара по Украине. Глава государства призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и обратился к партнерам с просьбой усилить украинскую ПВО.
фото: facebook.com_zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 30 июля россия может нанести массированный удар по территории Украины. По его словам, российские войска подготовились к возможной атаке еще несколько дней назад.

Об этом глава государства сообщил после доклада командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко.

По словам Зеленского, военные фиксируют признаки того, что россияне завершили подготовку к масштабной атаке.

«Россияне несколько суток назад подготовились к массированному удару, и именно этой ночью есть высокая вероятность, что удар будет нанесен», – отметил президент.

Президент подчеркнул, что эффективность украинской противовоздушной обороны в значительной степени зависит от поддержки союзников. Прежде всего он обратился к США и другим государствам, которые могут предоставить ракеты для систем Patriot.

По словам Зеленского, партнеры хорошо знают, в каких ресурсах сейчас нуждается Украина, а промедление с решениями непосредственно влияет на безопасность гражданского населения.

«Прежде всего это касается Соединенных Штатов и тех партнеров, у которых есть ракеты для Patriot и которые могут ими поддержать нашу защиту. Каждый из партнеров знает, что необходимо, и точно понимает последствия промедления», – подчеркнул глава государства.

Президент также обратился к жителям всех регионов страны с просьбой не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

В случае объявления тревоги украинцев призывают немедленно пройти в укрытия и оставаться там до официального сообщения об отбое.

Напомним, на прошлой неделе в Воздушных силах ВСУ также предупреждали о том, что рф накопила ракеты для нового массированного удара по Украине.

А на инфографике «Слово и дело» можно узнать, какие торговые центры атаковала россия за время полномасштабного вторжения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Ракетный удар Воздушные силы Обстрел Ракетный террор россии
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

На командира «Хартии» Оболенского пытались совершить покушение – президент
Зеленский подтвердил удары по логистическим центрам Wildberries в трех регионах рф
Киев обратился к Трампу с тайной просьбой по поводу ударов по россии – СМИ
ВАКС утвердил соглашение с одним из фигурантов дела о Волынской таможни
В Киеве мошенник выманил у волонтера почти 900 тысяч гривен: ему сообщили о подозрении
Штурмовые полки Сухопутных войск приостановили пополнение по приказу Драпатого – СМИ
Вступительная кампания-2026 установила новый рекорд: подано более миллиона заявлений
Рф атаковала ракетой предприятие и больницу в Одессе: есть раненые
В Хмельницком прогремели мощные взрывы без объявления тревоги: что известно
инфографикаСколько судей имеет Украина и другие страны Европы
Больше новостей