«У меня нет времени на разговоры»: Зеленский объяснил отставку Федорова из Минобороны

Президент Владимир Зеленский заявил, что причиной отставки Михаила Федорова стали проблемы во взаимодействии между Генштабом и Министерством обороны, а также необходимость изменений в мобилизации и подготовке к сложной зиме.

Об этом стало известно из интервью главы государства для Sky News.

16 июля 2026, 15:41 Трещина в оборонной вертикали: чем грозит противостояние Сырского и Федорова Михаил Федоров и Александр Сырский не нашли между собой общего языка, что привело к кризисной ситуации.

Зеленский заявил, что у него нет времени выяснять, кто именно прав во внутренних спорах, поскольку это не должно влиять на принятие военных решений.

«У меня нет времени на разговоры. Нет времени сначала слушать одну сторону, а потом – другую, ведь они обе должны взаимодействовать не каждый день, а каждый час, пока наше небо не будет защищено. Я не должен выяснять, кто прав, а кто нет», – сказал президент.

По его словам, решение об изменениях в руководстве Минобороны было связано с подготовкой к сложной зиме, необходимостью нового подхода к мобилизации и улучшением взаимодействия между Генеральным штабом и Министерством обороны.

Президент также отметил, что в течение последних месяцев между руководством армии и оборонным ведомством возникли серьезные проблемы в коммуникации и совместной работе. В частности, как известно, разногласия между Федоровым и Сырским мешали принимать важные решения. По словам Зеленского, Украине нужна слаженная работа между военным командованием и Минобороны, в частности для внедрения изменений в мобилизации и оборонной сфере.

«Есть дела, которыми нам приходится управлять, и делать это можно только в сотрудничестве министерства с армией. Нельзя управлять только с одной стороны. Мне необходимо единство между этими двумя ведомствами», – подчеркнул глава государства.

Напомним, 15 июля уже бывший глава Минобороны Михаил Федоров сообщил о своей отставке. По информации нардепов, перед этим президент Владимир Зеленский на собрании фракции «Слуга народа» заявил, что Федоров покинет должность, поскольку он «провалил реформу ТЦК».

После увольнения в Киеве и ряде других городов Украины начались акции протеста. Участники митингов требуют вернуть Федорова на должность.

Также сообщалось, что уже после увольнения Федоров провел ряд встреч с президентом Зеленским. Впоследствии стало известно, что глава государства предлагал Федорову несколько должностей, в частности пост вице-премьер-министра по военным инновациям.

В то же время бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский комментировал заявления о своем возможном конфликте с Федоровым. По его словам, он воспринимал их отношения исключительно как рабочие.

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