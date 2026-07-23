Зеленский рассказал, какую должность предлагал Федорову после увольнения

Президент Владимир Зеленский предлагал бывшему министру обороны Михаилу Федорову несколько должностей, в том числе пост вице-премьер-министра по военным инновациям.
Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
«Михаил в команде, я предложил ему несколько должностей. Чтобы не вдаваться в детали всех наших встреч: последняя должность – вице-премьер-министр Украины по военным новациям, и это очень важно», – заявил Зеленский.
По его словам, такая должность предусматривала бы «координацию новаций» между руководством Минобороны, представителями армии и президентом.
Напомним, 15 июля уже бывший глава Минобороны Михаил Федоров сообщил о своей отставке. По информации нардепов, перед этим президент Владимир Зеленский на собрании фракции «Слуга народа» заявил, что Федоров покинет должность, поскольку он «провал реформу ТЦК».
После увольнения в Киеве и ряде других городов Украины начались акции протеста. Участники митингов требуют вернуть Федорова на должность.
Также сообщалось, что уже после увольнения Федоров провел ряд встреч с президентом Зеленским.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»