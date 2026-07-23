Зеленский рассказал, какую должность предлагал Федорову после увольнения

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Президент Зеленский сообщил, что предлагал экс-министру обороны Федорову несколько должностей, в том числе пост вице-премьера.
Фото: ABACA / Danylo Antoniuk

Президент Владимир Зеленский предлагал бывшему министру обороны Михаилу Федорову несколько должностей, в том числе пост вице-премьер-министра по военным инновациям.

Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

От Гелетея и Муженко – до Хмары и Драпатого. Кто был министром обороны и главкомом ВСУ за время войны с рф«Слово и дело» показывает на инфографике время пребывания на должностях министров обороны и главнокомандующих ВСУ с июля 2014 по июль 2026.

«Михаил в команде, я предложил ему несколько должностей. Чтобы не вдаваться в детали всех наших встреч: последняя должность – вице-премьер-министр Украины по военным новациям, и это очень важно», – заявил Зеленский.

По его словам, такая должность предусматривала бы «координацию новаций» между руководством Минобороны, представителями армии и президентом.

Напомним, 15 июля уже бывший глава Минобороны Михаил Федоров сообщил о своей отставке. По информации нардепов, перед этим президент Владимир Зеленский на собрании фракции «Слуга народа» заявил, что Федоров покинет должность, поскольку он «провал реформу ТЦК».

После увольнения в Киеве и ряде других городов Украины начались акции протеста. Участники митингов требуют вернуть Федорова на должность.

Также сообщалось, что уже после увольнения Федоров провел ряд встреч с президентом Зеленским.

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