Зеленский рассказал, какую должность предлагал Федорову после увольнения

Президент Владимир Зеленский предлагал бывшему министру обороны Михаилу Федорову несколько должностей, в том числе пост вице-премьер-министра по военным инновациям.

Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

23 июля 2026, 13:03 От Гелетея и Муженко – до Хмары и Драпатого. Кто был министром обороны и главкомом ВСУ за время войны с рф «Слово и дело» показывает на инфографике время пребывания на должностях министров обороны и главнокомандующих ВСУ с июля 2014 по июль 2026.

«Михаил в команде, я предложил ему несколько должностей. Чтобы не вдаваться в детали всех наших встреч: последняя должность – вице-премьер-министр Украины по военным новациям, и это очень важно», – заявил Зеленский.

По его словам, такая должность предусматривала бы «координацию новаций» между руководством Минобороны, представителями армии и президентом.

Напомним, 15 июля уже бывший глава Минобороны Михаил Федоров сообщил о своей отставке. По информации нардепов, перед этим президент Владимир Зеленский на собрании фракции «Слуга народа» заявил, что Федоров покинет должность, поскольку он «провал реформу ТЦК».

После увольнения в Киеве и ряде других городов Украины начались акции протеста. Участники митингов требуют вернуть Федорова на должность.

Также сообщалось, что уже после увольнения Федоров провел ряд встреч с президентом Зеленским.

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