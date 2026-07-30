В Киеве в результате российского удара погиб человек, есть раненые

В результате российской атаки на Киев в ночь на 30 июля погиб один человек, еще двое получили ранения. В двух районах столицы вспыхнули пожары.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, под ударами российских войск оказались два района столицы — Святошинский и Оболонский.

В частности, в Оболонском районе загорелись торговые павильоны на территории рынка. В результате пожара пострадал один человек.

А в Святошинском районе возник пожар на территории гаражного кооператива. Во время его ликвидации спасатели обнаружили тело погибшего. Также пострадал мужчина, которого госпитализировали. Пожар уже ликвидирован.

Кроме того, в Святошинском районе продолжается тушение пожара в пятиэтажном нежилом здании. На местах атаки работают экстренные службы.

Напомним, в ночь на 30 июля российские войска также атаковали крылатыми ракетами Львов. В городе прогремела серия взрывов, в результате обстрела есть пострадавшие и поврежденные дома.

Кроме того, под ракетным ударом этой ночью был Кривой Рог, также взрывы прогремели в Днепре и ряде городов Украины.

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