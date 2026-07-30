Президент озвучил количество погибших и пострадавших в результате ночной атаки рф

В результате массированной атаки российской федерации на Украину в ночь на 30 июля погибли восемь человек, десятки людей ранены.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Телеграм-канале 30 июля.
«Всего по стране по состоянию на данный момент известно о восьми погибших людях. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей ранены, всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Привлечены все необходимые службы», – написал президент.
В частности он уточнил, что в Радушном на Днепровщине погибли родители и трое детей, еще двоих детей там извлекли из-под завалов.
Россия в течение ночи запустила более 70 ракет и свыше 280 ударных дронов. Основной удар оккупанты нанесли по Львову. В городе продолжается поисково-спасательная операция: разбирают завалы, ищут людей.
Также под обстрелом были Киев и область, Днепровщина, Львовщина, Полтавщина, Харьковщина, Николаевщина, Сумщина, Виннитчина, Черкасщина и Ивано-Франковщина.
«Разрушены и повреждены десятки обычных домов, гражданские предприятия, объекты инфраструктуры. В этом ударе было более 70 ракет, и значительное количество – баллистические. Значительное количество крылатых ракет удалось сбить нашей боевой авиации, даже мобильные огневые группы смогли отработать против крылатых ракет. В условиях, когда ракет для ПВО от партнеров критически не хватает, наши воины делают просто нереальные вещи, демонстрируя очень высокий уровень профессионализма», – добавил Зеленский.
Также он в очередной раз подчеркнул, что Украине не хватает систем ПВО, а новые поставки тормозятся. Зеленский призвал партнеров помогать с поставками ракет своевременно.
«Все партнеры знают, как и чем могут помочь. Несвоевременность помощи, задержки в поставке антибаллистических ракет – это именно такие разрушения, именно такие жертвы, которые, к сожалению, есть сегодня», – заявил президент.
Между тем в Офисе Генпрокурора уточнили, что в результате атаки рф на столицу погиб 31-летний мужчина в Святошинском районе. Есть разрушения в нескольких районах Киева. В частности, сгорел рынок в Оболонском районе, повреждено отделение почтового оператора в Святошинском районе, офисные и складские помещения.
Во Львове враг ударил ракетами по Железнодорожному району. Там частично разрушена пятиэтажка. Количество пострадавших по состоянию на 9 утра составляло 31 человека.
В Криворожском районе по предварительным данным погибли шесть человек, среди них трое детей – мальчики 17 и 11 лет и шестилетняя девочка. Еще восемь человек получили ранения, среди них двое детей в возрасте 15 и 6 лет. Повреждены частные жилые дома.
«Начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений», – сообщили в ведомстве.
Напомним, российская армия ночью 30 июля атаковала Украину баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что в городе более 30 пострадавших.
Также в Польше утром 30 июля объявляли воздушную угрозу из-за российских атак по Украине.
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