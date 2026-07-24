СБУ нанесла новые удары по нефтяным объектам в рф и в оккупированном Крыму

Служба безопасности Украины в ночь на 24 июля нанесла серию дальнобойных ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям, топливной и военной инфраструктуре россии, а также на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

15 июля 2026, 16:16 Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму «Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

«Эти спецоперации осуществляются во исполнение поставленных президентом Украины Владимиром Зеленским задач по снижению военно-экономического потенциала рф», – говорится в сообщении.

Бойцы СБУ нанесли успешные удары по нефтеперерабатывающим заводам, нефтеперекачивающим станциям и радиолокационным станциям на территории рф и оккупированного Крыма.

Как отмечается, среди пораженных объектов:

линейно-производственная диспетчерская станция «Субханкулово» в Республике Башкортостан (расстояние – 1350 км). В результате удара горит резервуарный парк;

мини-НПЗ «Новоспасский» в Ульяновской области (расстояние – 900 км). В резервуарном парке также возник пожар;

мини-НПЗ «1-й завод» в Калужской области;

радиолокационная станция дальнего радиуса действия «Небо-У» на военном аэродроме «Бельбек» в временно оккупированном Крыму;

резервуар с горюче-смазочными материалами на военном аэродроме «Саки» в временно оккупированном Крыму.

«СБУ продолжает совершенствовать свои дальнобойные спецоперации. Беспилотники Службы за одну ночь синхронно нанесли удары сразу по нескольким регионам, разным типам целей и на разной глубине территории рф. Такой подход существенно усложняет возможности врага для реагирования и заставляет распылять силы и средства противовоздушной обороны», – добавляет пресс-служба.

Как известно, сегодня президент Владимир Зеленский подтвердил удары Сил обороны по важному военному предприятию в Кирове, а также нефтяному объекту на расстоянии около 1350 километров в россии.

Напомним, в ночь на 24 июля в городе Киров российской федерации прогремели взрывы вблизи завода «Авитек». Предварительно сообщалось, что предприятие было атаковано крылатой ракетой FP-5 «Фламинго».

Кроме того, ночью под атакой была и Ленинградская область россии. Российские власти заявили о якобы сбитии 33 БпЛА, однако в сети появились видео взрывов и пожара, а OSINT-каналы сообщали об ударе по одному из логистических центров Wildberries.

А ранее в ночь на 23 июля Силы обороны нанесли удары по нескольким объектам рф. Среди пораженных целей – танкер в Черном море.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.