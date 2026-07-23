Доходы россии от продажи нефти и газа в июле могут вырасти на 60% – СМИ

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В июле нефтегазовые доходы бюджета рф могут вырасти на 60 процентов по сравнению с июлем прошлого года, сообщает Reuters.
Фото: Bloomberg

В июле нефтегазовые доходы российского бюджета могут вырасти на 60% по сравнению с июлем прошлого года.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные расчеты.

Как изменились доходы россии от экспорта нефти, бензина и дизеля с 2022 годаОбъемы российского экспорта нефти, бензина и дизеля за годы большой войны упали несущественно – в отличии от доходов. «Слово и дело» показывает на инфографике, как изменились показатели российского топливного экспорта с 2022 года.

Главные причины такого скачка – рост мировых цен на нефть и дополнительные налоговые поступления от ее добычи за второй квартал.

Вместе с тем, если брать период с января по июль, общие доходы россии от нефти и газа все равно будут на 11% ниже, чем за тот же период 2025 года и составят около 4,9 трлн рублей. Официальную статистику за июль российское минфину обнародует 5 августа.

Журналисты отмечают, что в общей сложности в бюджет россии на 2026 год заложили 8,92 трлн рублей (примерно 113 млрд долларов) нефтегазовых доходов. Для сравнения, в прошлом году эти поступления упали на 24% и составили 8,48 трлн рублей, что стало самым плохим результатом с 2020 года.

На инфографике «Слово и дело» – какие страны заплатили больше всего за российскую нефть, газ и уголь.

Мы также рассказывали о запасах нефти в хранилищах разных стран мира и о том, как они изменились по сравнению с прошлым годом.

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