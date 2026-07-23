Доходы россии от продажи нефти и газа в июле могут вырасти на 60% – СМИ

В июле нефтегазовые доходы российского бюджета могут вырасти на 60% по сравнению с июлем прошлого года.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные расчеты.
Главные причины такого скачка – рост мировых цен на нефть и дополнительные налоговые поступления от ее добычи за второй квартал.
Вместе с тем, если брать период с января по июль, общие доходы россии от нефти и газа все равно будут на 11% ниже, чем за тот же период 2025 года и составят около 4,9 трлн рублей. Официальную статистику за июль российское минфину обнародует 5 августа.
Журналисты отмечают, что в общей сложности в бюджет россии на 2026 год заложили 8,92 трлн рублей (примерно 113 млрд долларов) нефтегазовых доходов. Для сравнения, в прошлом году эти поступления упали на 24% и составили 8,48 трлн рублей, что стало самым плохим результатом с 2020 года.
На инфографике «Слово и дело» – какие страны заплатили больше всего за российскую нефть, газ и уголь.
Мы также рассказывали о запасах нефти в хранилищах разных стран мира и о том, как они изменились по сравнению с прошлым годом.
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