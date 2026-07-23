Топливный кризис в россии ослабевает после изменения фокуса украинских атак – Bloomberg

Топливный дефицит в россии начал постепенно сокращаться после того, как Украина сменила приоритеты ударов с нефтеперерабатывающих заводов на суда, связанные с рф. В то же время ситуация на топливном рынке остается нестабильной, а в отдельных регионах страны сохраняется дефицит бензина.

Об этом сообщает Bloomberg.

17 июля 2026, 10:34 Топливный кризис в рф добавил оптимизма 57% украинцев – опрос 57% украинцев заявили, что информация о проблемах с топливом в россии улучшила их ожидания относительно сроков завершения войны. В то же время 27% не изменили своих прогнозов.

В российских регионах все чаще сообщают о постепенном улучшении ситуации с поставками топлива после нескольких недель перебоев, вызванных ударами Украины по нефтеперерабатывающим предприятиям. Местные власти заявляют о сокращении очередей на АЗС и увеличении доступности бензина, хотя ограничения на продажу топлива все еще действуют в ряде районов.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что ситуация остается сложной, но демонстрирует признаки стабилизации. В то же время глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о «значительном сокращении» очередей на заправках.

Как известно, топливный кризис в россии обострился после серии украинских атак на крупные нефтеперерабатывающие заводы, что привело к падению объемов переработки нефти, росту цен на топливо и введению Москвой запрета на экспорт бензина, дизеля и авиакеросина.

По данным российской Федеральной службы статистики, цены на бензин в период с 14 по 20 июля выросли на 1,7% за неделю – до 77,31 рубля за литр. С начала года топливо в рф подорожало на 18,3%, тогда как общая инфляция составила 4,82%.

Bloomberg отмечает, что улучшение ситуации связано с тем, что Украина в последнее время сместила внимание с нефтеперерабатывающих заводов на атаки против российских судов в Черном и Азовском морях. Это позволило некоторым НПЗ провести ремонт после предыдущих ударов и частично восстановить работу.

Несмотря на определенную стабилизацию, дефицит топлива в россии еще не завершился. По оценке EA Analytics, объемы переработки российской нефти в июле могут составить около 3,51 млн баррелей в сутки – это самый низкий показатель с мая 2002 года и более чем на треть ниже сезонной нормы.

В то же время российские власти призывают население готовиться к дальнейшим трудностям. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что из-за причин возникновения дефицита «не стоит ожидать резких изменений в ближайшее время».

Как известно, Силы беспилотных систем в течение 17 дней поразили почти 200 судов «теневого флота» рф, которые незаконно перевозили нефть, топливо и другие грузы в обход международных санкций.

Напомним, из-за постоянных украинских ударов по НПЗ в первой половине 2026 года в россии возник серьезный дефицит бензина. Чтобы спасти ситуацию, Кремль запретил экспорт топлива, начал закупать его в Казахстане и Индии и ввел ограничения на АЗС в ряде регионов.

Также сообщалось, что топливный кризис тормозит в россии работу сельхозтехники и логистики, а российский автомобильный рынок начал терять темпы роста на фоне топливного кризиса, вызванного ударами беспилотников по объектам нефтеперерабатывающей отрасли.

А накануне СМИ писали о том, что российские власти перенаправляют поставки топлива из Сибири и наращивают импорт из Беларуси, чтобы предотвратить дефицит бензина в Москве и Московской области на фоне перебоев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.