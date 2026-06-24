Скандал вокруг полка «Скала»: Лубинец анонсировал проверки из-за возможных пыток военных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец проведет срочную проверку информации о нарушениях прав военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала». Речь идет о возможных случаях пыток, обустройства мест несвободы и доведения военных до самоубийств.

Заявление Лубинца было опубликовано в Telegram.

Омбудсман рассказал, что уже обратился в Государственное бюро расследований и Специализированную прокуратуру в сфере обороны с требованием провести полное, объективное и беспристрастное расследование.

Также Лубинец сообщил о рабочем совещании с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, Военная служба правопорядка уже привлечена к проверке обстоятельств.

«Уже завтра мониторинговая группа Офиса Омбудсмана отправляется на место проведения проверки. Я получил заверение о полном содействии ее работе как независимой мониторинговой группы», – написал он.

Омбудсман также подчеркнул, что ни один факт возможного нарушения прав человека не может оставаться без должной реакции правоохранительных органов и правовой оценки.

Напомним, что в мае журналисты «Суспільного» рассказали истории пяти военнослужащих из Франковщины, которые умерли за первые две недели службы в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала».

Резонанс вокруг «Скалы» усилился после журналистского расследования, в котором, со ссылкой на показания очевидцев, говорилось о возможных системных нарушениях прав военнослужащих. В частности, описываются случаи вероятных пыток, жестокого обращения и гибели не менее 26 человек при различных обстоятельствах.

Стоит также отметить, что недавно Лубинец после проверки заявил о нарушениях в Тернопольском ТЦК и СП. Он сообщил, что там удерживают людей с психическими расстройствами и инвалидностью, которые не подлежат мобилизации.

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