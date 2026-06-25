Небоевые смерти в «Скале»: командира полка отстранили на время расследования

Национальная безопасность
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Командира 425 отдельного штурмового полка Скала Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.
Фото: facebook.com/easternforces

Командира 425 отдельного штурмового полка «Скала» Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время расследования после публикации журналистов о пытках и смертях мобилизованных.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на заявление Генерального штаба ВСУ.

Полк «Скала»: что известно о гибели новобранцев, позиция командования и омбудсменаСмерть новобранцев в полку «Скала». Что известно о скандале, связанном с возможным избиением военнослужащих, и о расследовании случившегося.

«С 24 июня, на время проведения проверок и расследований, командир полка был отстранен от исполнения обязанностей», – заявили в Генштабе.

Там указали, что в подразделении уже работают представители правоохранительных органов и комиссия во главе с одним из заместителей начальника Генштаба.

«Если подтвердятся факты уголовных правонарушений, упомянутые в публикациях, виновные обязательно будут привлечены к ответственности по закону. Также, в случае подтверждения случаев превышения полномочий должностными лицами и нарушения прав военнослужащих, высшим командованием будут приняты соответствующие организационные и кадровые решения», – пообещали в Генштабе.

Напомним, что в мае журналисты «Суспільного» рассказали истории пяти военнослужащих из Франковщины, которые умерли за первые две недели службы в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала».

Резонанс вокруг «Скалы» усилился после журналистского расследования «Бабеля», в котором, со ссылкой на показания очевидцев, говорилось о возможных системных нарушениях прав военнослужащих. В частности, описываются случаи вероятных пыток, жестокого обращения и гибели не менее 26 человек при различных обстоятельствах.

Накануне уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец инициировал срочную проверку заявлений об издевательствах над бойцами в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала». Будут расследоваться факты вероятных пыток, создания нелегальных мест содержания и доведения военных до самоубийства.

Военный омбудсмен Ольге Решетилова, в свою очередь, рассказала, что в «Скале» действительно фиксировались случаи системных избиений и издевательств над военнослужащими, однако надлежащей реакции на эти нарушения со стороны ответственных органов не было.

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