Россия атаковала Львов ракетами: есть пострадавшие, горят жилые дома

В ночь на 30 июля российские войска атаковали Львов крылатыми ракетами. В городе прозвучала серия взрывов, в результате обстрела есть пострадавшие и поврежденные дома.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Сообщается, что в городе после атаки повреждены многоэтажки и есть пострадавшие. Сколько человек получили ранения, на данный момент не уточняется.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий уточнил, что, по предварительной информации, во Львове повреждены две многоэтажки. На местах работают спасатели.

Мэр Садовый тем временем сообщил, что после атаки горят дома на двух улицах. Там продолжается спасательная операция. На месте работают все необходимые службы.

Напомним, под ракетным ударом этой ночью также были Киев, Кривой Рог, взрывы раздавались в Днепре и ряде городов Украины. В столице известно об одном погибшем человеке и разрушениях в двух районах города.

Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал о возможности массированной ракетной атаки.

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