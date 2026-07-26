Россияне атаковали АТБ в Чернигове дроном с видеокамерой

Национальная безопасность
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Российский дрон Герань-4, который попал в супермаркет АТБ в Чернигове, был оборудован видеокамерой.
Суспільне

Российский реактивный беспилотник «Герань-4», которым оккупанты 26 июля ударили по супермаркету АТБ в Чернигове, был оборудован видеокамерой. Об этом свидетельствуют предварительные выводы взрывотехнической службы полиции.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на начальника ГУ Нацполиции в Черниговской области Владимира Тимошко.

По его словам, наличие видеокамеры свидетельствует о том, что российские военные намеренно атаковали гражданский объект, стремясь нанести максимальное количество жертв.

«Это указывает, что это не военные действия, это акт терроризма, акт их бессмысленной ненависти ко всему, что связано с украинством и Украиной. В частности, их ненависти к любому человеку, в том числе к гражданским», – подчеркнул Тимошко.

Помимо удара по супермаркету, правоохранители подтвердили взрывы российских беспилотников еще на двух локациях в Чернигове.

По информации пресс-службы Черниговского городского совета, в одном из районов повреждены гараж и автомобиль, а в другом в результате атаки загорелись три машины.

Напомним, вражеский БПЛА упал на территорию супермаркета «АТБ» в микрорайоне ЗАЗ в Чернигове днем 26 июля. Погибли два человека, еще 13 человек получили ранения.

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