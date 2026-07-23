Без обращения в ТЦК: в Украине начали действовать новые правила мобилизации для добровольцев

В Украине ввели новый порядок призыва граждан, добровольно вступающих на военную службу во время мобилизации. Теперь кандидаты могут проходить весь процесс без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, взаимодействуя непосредственно с избранной воинской частью.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП.
Согласно новым правилам, командиры воинских частей получили право самостоятельно выдавать направления на прохождение военно-врачебной комиссии.
С момента получения такого документа доброволец не менее пяти дней не подлежит принудительному призыву по мобилизации.
Процедура предусматривает выбор вакансии, прохождение собеседования, получение согласования от воинской части, подача заявления о желании проходить службу, прохождение ВЛК и прибытие в воинскую часть для оформления. При необходимости доброволец будет проходить базовую общевойсковую подготовку.
«Новый механизм действует для добровольцев, призываемых за мобилизацией. Для вступления в военную службу по контракту продолжает действовать действующий порядок оформления», – добавили в столичном ТЦК и СП.
Напомним, недавно Верховная Рада еще на 90 дней продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации. Они будут действовать до 31 октября 2026 года.
Накануне омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал демонтировать «порочную практику бусификации», которая приобрела системный и жесткий характер при предыдущем руководстве Минобороны и фактически легализовала насильственные методы в мобилизационных процессах.
А бывший глава Минобороны Михаил Федоров ранее заявил, что вопрос мобилизации невозможно решить без нового общественного договора между государством и гражданами.
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