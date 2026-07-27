«Это не дело одного человека»: Зеленский объяснил, кто стоит за дальнобойными ударами по рф

Удары по военным и стратегическим объектам на территории россии являются результатом совместной работы военных, спецслужб, разведки, партнеров и украинских производителей оружия. Президент Владимир Зеленский считает, что такие операции нельзя связывать с одним человеком или ведомством.

Об этом глава государства заявил в интервью Sky News.

15 июля 2026, 16:16 Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму «Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

По словам Зеленского, операции глубокого поражения являются результатом работы целой системы и не зависят от одного человека.

«Дальнобойные удары – это не про одного человека», – отметил президент.

В материале Sky News говорится о том, что бывшему министру обороны Михаилу Федорову часто приписывают успехи на фронте. Благодаря его фокусу на технологиях Украина начала выпускать дальнобойные дроны, которые теперь успешно бьют по линиям снабжения и НПЗ далеко в россии и Крыму.

В то же время Зеленский говорит, что к подготовке и проведению дальнобойных операций привлечены Вооруженные силы Украины, Служба безопасности, разведка, специальные подразделения и Силы специальных операций. Министерство обороны, в свою очередь, должно обеспечивать необходимые условия и ресурсы.

При этом непосредственно боевые задачи выполняют украинские военнослужащие.

«Солдаты проводят операции, а не кто-то другой. Это самое важное», – заявил Зеленский.

Президент также призвал не приписывать успехи дальнобойных операций отдельным должностным лицам. По его словам, за ними стоит работа военных, гражданских налогоплательщиков, международных партнеров и сотен украинских предприятий, занимающихся производством дальнобойных беспилотников.

Напомним, в июне Зеленский утвердил проведение новой 40-дневной «операции влияния» Службы безопасности Украины на российскую федерацию.

А накануне президент объявил, что Украина обновила перечень приоритетных целей для дальнобойных ударов по территории россии. По его словам, новые задачи определили с учетом их реального влияния на способность страны-агрессора продолжать войну.

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