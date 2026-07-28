На встречу с Зеленским пригласили всех 100 сенаторов США – СМИ

Всех 100 американских сенаторов пригласили на встречу с президентом Владимиром Зеленским на фоне рассмотрения законопроекта покойного Линдси Грэма об «адских санкциях» против россии.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на собственные источники.

25 июля 2026, 14:10 Принятие «адских санкций» США против рф оказалось под угрозой – NYT В Конгрессе США возник спор из-за полномочий Дональда Трампа в сфере тарифной политики, что может осложнить принятие законопроекта о масштабных санкциях против россии.

Как отмечается, встреча ожидается во вторник, 28 июля в 18:00 (по Киеву в 01:00 среды, 29 июля) в здании Капитолия.

Встреча будет проходить на фоне рассмотрения Сенатом США законопроекта, предусматривающего введение более жестких санкций против россии и ее торговых партнеров из-за агрессии Москвы. Речь идет именно о пакете санкций, который продвигал покойный сенатор Грэм.

При этом этот законопроект, имеющий поддержку обеих партий, вероятно, станет предметом обсуждения на встрече Зеленского и сенаторов. Президент США Дональд Трамп тоже одобрил этот законопроект, но требует, чтобы там было расширение санкций против Ирана и «Хезболлы».

Издание отмечает, что в течение нескольких месяцев небольшие группы сенаторов США встречались с украинским президентом, чтобы обсудить вопросы оказания помощи Киеву и введения дополнительных санкций против рф.

The Hill напоминает, что 28 июля Зеленский будет находиться в столице США, чтобы присутствовать на похоронах сенатора Грэма. Кроме этого, как известно, в этот же день Трамп планирует принять в Белом доме Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для проведения отдельных встреч.

Напомним, 10 июля стало известно, что американские сенаторы согласовали с администрацией Трампа новый пакет санкций против рф. В тот же день Грэм во время визита в Киев и встречи с Зеленским подтвердил, что Белый дом готов поддержать согласованный вариант документа.

СМИ писали, что Сенат может проголосовать за пакет санкций уже на следующей неделе. Документ также дополнили санкциями против Ирана после требования президента Трампа.

Однако, впоследствии также стало известно, что принятие законопроекта США о масштабных санкциях против россии оказалось под угрозой из-за спора между администрацией Трампа и демократами в Конгрессе.

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