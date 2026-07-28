Оккупанты нанесли комбинированный удар по Сумам и области, ранены гражданские

Общество
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Россияне нанесли очередные удары по Сумской области. В результате комбинированной атаки на Сумы и поселок Недригайлов пострадали по меньшей мере четыре человека.
Иллюстративное фотоt.me/dsns_sumy

В ночь на вторник, 28 июля, российские оккупационные войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по жилому сектору города Сумы и атаковали дроном один из населенных пунктов области, в результате чего пострадали по меньшей мере четыре человека.

Об этом сообщает начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

«Очередная ночь на Сумщине – под ударами врага. Сумы. Россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по жилому сектору на окраине города. Медики оказывают помощь пострадавшему», – говорится в сообщении.

Григоров уточнил, что в областном центре в настоящее время продолжается спасательная операция.

Также, по его словам, враг атаковал ударным беспилотником объект гражданской инфраструктуры в Недригайлове, после чего на месте попадания возник пожар.

По предварительным данным, в населенном пункте ранения получили три человека, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как известно, накануне российский беспилотник атаковал жилой сектор в Белопольской общине Сумской области. В результате удара пострадали три человека, среди них – дети.

Напомним вечером 27 июля российские оккупационные войска попали дроном по гражданскому автомобилю в Харькове, в результате чего, предварительно, пострадали два человека.

Также сообщалось, что оккупанты ударили по Балаклее в Харьковской области, есть жертва и раненые.

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