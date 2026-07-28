Одна из стран Европы планирует увеличить срок военной службы на фоне войны в Украине

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Правительство Австрии планирует продлить военную службу с шести до девяти месяцев, чтобы адаптироваться к ситуации, которая изменилась из-за войны в Украине.
Иллюстративное фотоDefense Express

Правительство Австрии планирует продлить военную службу с шести до девяти месяцев, чтобы адаптироваться к ситуации с безопасностью, которая изменилась после российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова австрийского канцлера Кристиана Штокера во время пресс-конференции.

Модели мобилизации в мире и в Украине: как страны комплектуют свои армииИнфографика «Слово и дело» показывает, в каких странах мира предусмотрена контрактная армия, а в каких – срочная служба. В Украине во время военного положения действует принудительная мобилизация, а призыв на срочную службу – отменен.

В частности, агентство пишет, что вооруженные силы нейтральной Австрии на протяжении десятилетий выполняли преимущественно роль сил гражданской защиты, а не для остановки продвижения иностранных войск.

«Условия безопасности в корне изменились за последние годы, месяцы и недели. Мечта о продолжительном мире в Европе разбилась самое позднее с началом российской захватнической войны против Украины», – сказал австрийский канцлер.

Согласно его словам, перед страной предстали и новые угрозы, такие как гибридные атаки и кибервойна. Как подчеркнул Штокер, эти события четко показывают, что Австрия должна больше заботиться о собственной способности к самозащите.

Как отмечается, Австрия десятилетиями использовала вооруженные силы прежде всего как службу гражданской защиты. Военные помогали спасателям во время наводнений и лесных пожаров или патрулировали границу для переховата правонарушителей.

Сейчас австрийские юноши и мужчины, обычно до своего 18-летия, имеют выбор между военной службой и девятимесячной гражданской альтернативой, во время которой они обычно работают в таких учреждениях, как служба скорой помощи или дом престарелых.

Сообщается, что правительство страны планирует сделать возможным продление государственной службы на два месяца на добровольной основе. В то же время, Вена рассматривает переход на модель военной службы для резервистов, по которой призывники должны пройти последующие учения в течение 10 лет после первой службы.

Также правительство планирует ввести льготы – дополнительные дни отпуска и повышение платы почти вдвое, до 1000 евро в месяц, для того, чтобы сделать военную службу более привлекательной.

Как известно, в июне президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна введет «очень короткий» период обязательной военной службы, начиная со следующего года.

Напомним, недавно сообщалось, что Германия может вернуться к обязательной военной службе для мужчин, если добровольный набор в Бундесвер не позволит достичь запланированной численности армии.

Ранее командующий Национальными вооруженными силами Латвии генерал Каспарс Пуданс предположил, что россия может использовать свое преимущество в массовом производстве дронов для создания угрозы странам Балтии или даже начала агрессии до конца 2028 года.

А премьер-министр Польши Дональд Туск высказывал еще более тревожные прогнозы, отмечая, что рф способна атаковать одно из государств НАТО уже в ближайшие месяцы, а не годы.

Вместе с тем, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что россия в настоящее время не стремится к прямому конфликту с Североатлантическим альянсом, поскольку осознает невозможность добиться военного успеха против НАТО.

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