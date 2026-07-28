В рф заявили об атаке десятков дронов на Москву, остановлена ​​работа местных аэропортов

Во вторник рано утром, 28 июля, российские власти заявили о сбитии беспилотников, которые якобы «летели на Москву». В частности, в Подмосковье раздаются взрывы, также была приостановлена работа московских аэропортов.

Об этом сообщают мэр Москвы Сергей Собянин, а также мониторинговые и местные Telegram-каналы.

18 мая 2026, 19:31 Самые массированные атаки украинских дронов на Москву и Подмосковье 2025–2026 На инфографике – атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье за последние два года, когда их интенсивность начала расти.

«Двенадцать БпЛА, летевших на Москву, были сбиты системой ПВО Министерства обороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – заявил сначала российский чиновник.

Впоследствии он сообщил еще о 21 таком дроне, а «Росавиация» объявила об ограничениях и приостановке работы московских аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».

После 05:00 Собянин отчитался еще о 12 и 28 якобы сбитых дронах, летевших курсом на Москву. Также мэр российской столицы заявил об общем количестве сбитых целей – якобы в 81 дрон.

По данным Telegram-каналов, вероятно, дроны атаковали завод в подмосковном Чехове, где расположен регенераторный завод «Гидростальконструкция». Также, предварительно, сообщается об очередном ударе по складам Wildberries в селе Коледино.

Мониторинговые каналы публикуют фото и видео пролета дронов и задымления в Московской области. В частности, на обнародованных кадрах видно пожар в многоэтажке, который, по неподтвержденной информации, вспыхнул после попадания БПЛА.

Впоследствии губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил, что на территории Чеховского регенератного завода произошел пожар якобы в результате «падения БПЛА».

Как известно, 18 июля в Московской области после ночной атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в Ногинске, а в Электростали загорелся крупный логистический комплекс Wildberries.

Напомним, в ночь на 20 июля Московскую область также атаковали беспилотники, сообщалось о поражении логистических центров Wildberries в Подмосковье.

Кроме этого, президент Владимир Зеленский подтвердил удары по экспортному терминалу в Ростове и нефтяным объектам рф прошлой ночью, 27 июля.

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