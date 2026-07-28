США могут затянуть предоставление $400 млн помощи Украине до 2029 года – СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила Конгрессу, что может завершить использование $400 млн, выделенных на военную помощь Украине, только в 2029 году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с планом Министерства обороны США.

30 апреля 2026, 03:52 Пентагон разморозил 400 млн долларов для Украины после критики сенаторов США разблокировали 400 миллионов долларов помощи Украине после критики Конгресса. Пентагон подтвердил выделение средств, но их использование будет зависеть от потребностей украинской армии.

Как отмечается, в мае Пентагон направил законодателям письмо с графиком использования средств. В документе указывалось, что финансирование планируют обязать к контрактам в течение 2026 финансового года, который в США завершается 30 сентября, однако полная поставка всего предусмотренного оборудования и услуг ожидается только к 2029 году.

Источник Reuters заявил, что спустя два месяца после отправки письма средства до сих пор не были ни выделены по контрактам, ни фактически использованы. Это вызвало недовольство среди части законодателей, которые считают, что помощь Украине предоставляется слишком медленно, особенно учитывая острую потребность Киева в вооружении для отражения российских ракетных атак.

Как известно, план Пентагона предусматривает финансирование для развития оборонных возможностей Украины. Из общей суммы $400 млн около $200 млн должны пойти на закупку вооружения, боеприпасов и взрывчатых материалов. Еще $99,9 млн предусмотрены на транспортные средства, запасные части и военное оборудование, а $100 млн – на услуги, в частности транспортировку оборонной продукции в Украину.

Члены Конгресса уже неоднократно критиковали администрацию США из-за медленного использования средств для Киева. Законодатели обеих партий заявляли, что Пентагон слишком медленно использует финансирование, которое было одобрено ранее.

Ожидается, что 28 июля президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Трампом в Белом доме поднимет вопрос срочной поставки систем ПВО, а также завершения договоренностей о сотрудничестве в сфере производства дронов.

Как отмечает Reuters, Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США 28 июля обсудит с Трампом вопрос срочной поставки систем противовоздушной обороны и другие оборонные договоренности.

Срок предложенного Пентагоном графика означает, что завершение поставок может состояться уже после окончания второго президентского срока Дональда Трампа, который заканчивается 20 января 2029 года.

Напомним, еще в конце апреля США разблокировали 400 млн долларов помощи для Украины, которые ранее были одобрены Конгрессом, но длительное время оставались задержанными из-за процедурных вопросов на уровне Пентагона.

Также в конце июня стало известно, что Министерство обороны США не успело использовать 910 миллионов долларов, которые были предусмотрены для военной помощи Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

При этом в июне США впервые официально подтвердили в совместном документе, что больше не выступают «нейтральным посредником» в российско-украинской войне, а открыто поддерживают Киев.

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