Трамп прокомментировал желание добавить пункты об Иране к проекту Грэма о санкциях против рф

Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал американский Конгресс включить пункты по Ирану в законопроект об антироссийских санкциях, одним из соавторов которого был покойный сенатор Линдси Грэм. По словам президента, Грэм якобы непосредственно сам хотел этого.
Об этом американский лидер заявил на своей странице в Truth Social.
В воскресенье, 19 июля, Трамп снова выразил желание, чтобы Конгресс США включил пункты касательно Ирана в законопроект о санкциях против рф. При этом, по словам главы Белого дома, покойный Грэм якобы хотел этого.
Речь идет о законопроекте покойного сенатора-республиканца Грэма и сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, который предусматривает введение жестких санкций против россии и вторичных санкций в отношении стран, покупающих российские энергоносители.
«Республиканцы должны включить Иран в проект о санкциях против россии. Это то, что Линдси хотел сделать, и это должно было произойти. Это важно», – говорится в заявлении Трампа.
Соответствующий законопроект уже получил неофициальное название «адские санкции» и предусматривает введение пошлин до 100% против крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также санкций против российского оборонного, финансового и энергетического секторов, а также «теневого флота».
Напомним, 10 июля стало известно, что американские сенаторы согласовали с администрацией Трампа новый пакет санкций против рф. В тот же день сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев и встречи с Владимиром Зеленским подтвердил, что Белый дом готов поддержать согласованный вариант документа.
Впоследствии президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать этот двухпартийный законопроект о значительном усилении антироссийских санкций, инициированный умершим сенатором Линдси Грэмом.
Однако лидер США позже предложил добавить в законопроект санкции, связанные с Ираном или группировкой «Хезболла».
Также, по данным СМИ, законопроект об «адских санкциях» против рф собрал голоса в Сенате США.
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