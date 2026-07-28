В Генштабе заявили об информационной операции против главкома ВСУ Драпатого

В информационном пространстве появляются новые фейки, связанные с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, а их количество указывает на целенаправленную информационную операцию.

Об этом говорится в заявлении спикера Генштаба ВСУ Дмитрия Лиховия в Facebook.

23 июля 2026, 13:03 От Гелетея и Муженко – до Хмары и Драпатого. Кто был министром обороны и главкомом ВСУ за время войны с рф «Слово и дело» показывает на инфографике время пребывания на должностях министров обороны и главнокомандующих ВСУ с июля 2014 по июль 2026.

В частности, Лиховий отметил, что в первые дни работы нового главкома наблюдал в интернете накопление фейковых планов и обещаний, а затем появление сфальсифицированных страниц псевдо-Драпатого в соцсетях.

Согласно словам спикера Генштаба, 27 июля началась новая «волна» информационной атаки.

«Появляются сфальсифицированные страницы псевдо-Драпатого в Тредс, множится хайп в Фейсбуке. Военные эксперты на полном серьезе разносят со страниц ботов написанный ИИ рассказ о выдуманной публичной ссоре нового и старого ГК. Уже живет своей жизнью придуманная история о том, что Драпатый объявил какой-то аудит в ВСУ. Что он за свои деньги создал благотворительный фонд для раненых, а ТЦК отправил на передок», – отметил он.

Лиховий опроверг эту информацию, подчеркнув, что Драпатый не назначал никакого аудита, не создавал фонд, а история о ссоре и ТЦК является неправдивой.

При этом представитель Генштаба отметил, что в соцсети Threads Драпатого нет и дополнительные аккаунты в соцсетях он создавать не собирается.

«Учитывая массовость фейков, все это очень похоже на целенаправленную, специальную информационную операцию против нового главкома. Которая идет параллельно со смешными обвинениями в «расизме» на основании вполне адекватного антироссийского интервью 2023 года», – добавил спикер Генштаба.

Как известно, 26 июля СМИ опубликовали информацию, ссылаясь на якобы публикацию Драпатого в соцсети X, в которой утверждалось, что главнокомандующий начал аудит в ВСУ, чтобы честно оценить реальное положение дел в каждой воинской части. Эти сообщения оказались фейковыми.

Напомним, 21 июля в вечернем обращении президент Владимир Зеленский сообщил о кадровых изменениях в военном руководстве. Он заявил, что уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначил на эту должность командующего Объединенными силами, генерал-майора Михаила Драпатого.

Также «Слово и дело» писало, какие вызовы ждут Михаила Драпатого.

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