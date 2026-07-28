Пашинян допустил проведение референдума о членстве Армении в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с главой Кремля владимиром путиным допустил, что Ереван может провести референдум о вступлении страны в Евросоюз.
Об этом сообщает армянское «Радио Свобода».
Как отмечается, в понедельник, 27 июля, Пашинян впервые поговорил с путиным после своей победы на парламентских выборах, которые в прошлом месяце состоялись в Армении.
В частности, премьер призвал Москву принять меры из-за ограничений рф на импорт продукции из Армении, объяснив, что меры противоречат двусторонним соглашениям и правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В то же время, в Кремле, излагая детали переговоров, сообщили, что путин якобы акцентировал внимание Пашиняна на необходимости как можно скорее провести референдум о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в ЕАЭС.
При этом в пресс-службе армянского правительства заявили, что Пашинян сказал путину, что референдум может быть, но только после того, как страна официально подаст заявку на вступление в ЕС.
СМИ также отмечают, что Москва также не поздравила Пашиняна с победой на парламентских выборах.
Как известно, ранее Пашинян отклонил инициативу проведения в Армении общенационального референдума, который должен был определить выбор граждан между Евросоюзом и ЕАЭС.
Напомним, выборы в Армении проходили на фоне серьёзного давления со стороны Москвы, недовольной стремлением Еревана к интеграции с Европейским Союзом. Накануне МИД рф даже отозвал своего посла Сергея Копыркина для консультаций из-за курса Армении на сближение с ЕС.
Из-за проевропейского курса Армении Москва прибегла к угрозам и шантажу, заявив о намерении в одностороннем порядке разорвать или заблокировать контракты на поставки в республику российского газа, нефтепродуктов и алмазного сырья.
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