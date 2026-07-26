Россия уничтожила в Украине более 1,5 миллиона книг за неполный июль

В результате российских атак за неполный июль в Украине было уничтожено более 1,5 миллиона экземпляров книг. Значительные разрушения получили типография «КОНВИ ПЛЮС», издательство «Книголав» и Mison.publishing.

Об этом сообщила министр культуры Татьяна Бережная.

28 мая 2026, 18:58 Как активно украинцы покупали книги во время полномасштабной войны Наибольший объем продаж книг с начала вторжения пришелся на 2024 и 2025 годы. Подробнее – на инфографике.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сравнил нынешние российские удары по украинскому книгоизданию с политикой российской империи, направленной против украинского языка и культуры.

«Именно в эти июльские дни 1863 года российская империя издала Валуевский циркуляр, который запретил печать большинства книг на украинском языке. Через 13 лет Эмский указ почти полностью уничтожил украинское книгоиздание. Цель оставалась неизменной – лишить украинцев языка, культуры, образования и исторической памяти», – заявил он.

По словам Буданова, прежние запреты не смогли уничтожить украинское слово, и этого не удастся сделать российскими ракетами.

Министр культуры также объявила о механизмах государственной поддержки пострадавшей издательской отрасли.

Типографии смогут получить гранты в размере до 16 миллионов гривен на восстановление оборудования, поврежденного или уничтоженного в результате российских атак.

Программа страхования военных рисков будет предусматривать до 30 миллионов гривен компенсации за поврежденное имущество.

Кроме того, власти планируют расширить программу «єКнига», запустить субсидии для книжных магазинов с компенсацией расходов на аренду помещений и обновить программу пополнения фондов публичных библиотек.

Министерство экономики уже консультирует пострадавшие издательства и типографии по поводу возможной государственной помощи.

Напомним, с 2022 года государство приостановило программу обновления библиотечных фондов. Если до начала вторжения библиотеки ежегодно пополнялись 1,3–2,3 миллиона новых книг, то за последние четыре года эти объемы сократились более чем вдвое. Как полномасштабная война повлияла на обновление украинских библиотек – на инфографике «Слово и дело».

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