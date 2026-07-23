Зеленский озвучил сроки трехсторонней мирной встречи

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую трехстороннюю встречу между представителями Украины, США и рф. Она должна состояться до осени.

Такое заявление он сделал 23 июля на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, пишет Укринформ.

По словам президента, во время недавнего разговора со спецпредставителями президента США Кушнером и Уиткоффом он получил предложения, которые американцы затем обсудят с россиянами.

«Я думаю, тогда будет трехсторонняя встреча. Безусловно, надо все это делать до осени. Я считаю, надо упорно над этим работать. Если бы от нас зависело, она была бы уже в июле. Но не все зависит от нас», – добавил Зеленский.

6 июля 2026, 00:41 Рассчитывают, что США «сдадут» Украину: FT узнала, когда рф может вернуться к переговорам Россия не планирует возвращаться к содержательным переговорам по завершению войны в Украине как минимум до февраля 2027 года. По данным Financial Times, Кремль рассчитывает захватить всю Донецкую область и принудить Киев к уступкам при поддержке давления США.

По его словам, внимание США сейчас больше приковано к Ирану, где режим прекращения огня оказался не таким устойчивым, как все надеялись. Несмотря на это, Киев продолжит упорно работать на дипломатическом треке.

Также он не исключил визит в Америку в ближайшее время и встречи с местными должностными лицами. По словам президента, основными темами переговоров во время встреч станет поиск путей завершения войны рф против Украины.

Как известно, трехсторонние переговоры Украины, США и россии приостановились еще в феврале 2026 года – после начала войны в Иране.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД рф Сергеем Лавровым заявил, что Америка готова сыграть активную роль в завершении войны, которую начала российская федерация.

А в МИД россии сообщили, что Сергей Лавров заверил Марко Рубио в том, что Москва готова к возобновлению переговоров по завершению войны в Украине.

Также мы писали, что в конце июня президент Зеленский заявил, что Киев передал «друзьям» российского диктатора Владимира Путина предложения о возможной встрече для обсуждения путей завершения войны в Украине.

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