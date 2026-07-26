Украина ударила по «Черноморнефтегазу» и ряду важных объектов рф

Национальная безопасность
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Силы обороны Украины нанесли удары по объектам «Черноморнефтегаза» во Внуково, Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу и ретранслятору управления российскими ударными дронами.
chornomornaftogaz.com.ua

Силы обороны Украины нанесли удары по объектам «Черноморнефтегаза» во Внуково, Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу и ретранслятору управления российскими ударными дронами. Также атакованы автомобильный мост и склад беспилотников на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В Крыму взрывы звучали сразу в нескольких городах: под ударом новый энергообъект – видеоВ ночь на 26 июля в нескольких городах временно оккупированного Крыма зафиксировали атаки беспилотников.

После оккупации Крыма российские войска используют объекты «Черноморнефтегаза» во Внуково для добычи, хранения и транспортировки природного газа и нефтепродуктов.

В Генштабе также подтвердили удар, нанесенный 25 июля по Тюменскому НПЗ.

Это одно из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий Западной Сибири. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут и другие нефтепродукты. Его мощность составляет около 7 миллионов тонн нефти в год.

Кроме того, украинские военные атаковали ретранслятор, который россияне использовали для управления ударными беспилотниками типов «Герань» и «Гербера». Объект расположен возле Черноморского во временно оккупированном Крыму.

Силы обороны также нанесли удар по автомобильному мосту в районе Выселок Донецкой области и складу беспилотников в Луганской области.

Напомним, в ночь на 26 июля в нескольких городах временно оккупированного Крыма зафиксировали атаки беспилотников.]По предварительным данным, под ударом оказалась Таврическая ТЭС возле Симферополя, однако оккупационные власти последствия не подтверждали.

В ночь на 23 июля беспилотники атаковали временно оккупированные Крым и Луганск. Сообщалось о взрывах в Феодосии, Севастополе, Ялте и Евпатории, пожаре в Луганске, а также возможных попаданиях по подстанциям и позициям российской ПВО.

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