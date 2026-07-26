Оккупанты ударили беспилотниками по Харькову и Херсону, есть жертва и раненые

В воскресенье утром, 26 июля, российские оккупанты ударили беспилотниками по жилым районам Харькова и Херсона, в результате чего погиб человек и еще более десятка гражданских получили ранения.

Об этом сообщают мэр Харькова Игорь Терехов, руководитель ОВА Олег Синегубов и пресс-служба Херсонской ОВА.

24 июля 2026, 17:40 Российская «Бандероль»: что известно о новой вражеской ракете с реактивным двигателем Российская крылатая ракета Бандероль. На инфографике – технические характеристики и особенности ракеты.

Отмечается, что российские захватчики нанесли удар «Бандеролью» по Харькову сегодня утром.

«Попадание «Бандероли» в частный жилой дом. На данную минуту известно об одном погибшем и троих раненых», – написал Терехов в 9:20.

Также городской голова уточнил, что среди раненых есть двое детей и повреждено более десяти частных жилых домов.

Согласно словам Синегубова, количество раненых в результате атаки на Слободской район Харькова возросло до семи человек, среди которых, в частности, 10-летний мальчик.

Позже, по состоянию на 10:04, уже девятерым людям потребовалась помощь медиков после российского удара по Слободскому району.

В то же время, сегодня утром под удары российских дронов в Корабельном районе Херсона попали двое мирных жителей, им потребовалась медицинская помощь.

Как отмечается, двое мужчин в возрасте 41 и 70 лет получили минно-взрывные травмы, они самостоятельно обратились в больницу. Кроме этого, в медучреждение доставили 56-летнего мужчину и 49-летнюю женщину с взрывными травмами и осколочными ранениями, которые они получили накануне вечером во время другой атаки.

Как известно, в ночь на 25 июля в Киеве прогремела серия взрывов на фоне угрозы применения баллистического вооружения. В нескольких районах города вспыхнули пожары.

Напомним, российские захватчики сегодня утром, 26 июля, атаковали Кривой Рог Днепропетровской области, в результате чего загорелся один из торговых центров.

Ранее в Воздушных силах ВСУ призвали максимально реагировать на сигналы тревоги в ближайшие дни. В частности, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что рф накопила ракеты для нового массированного удара по Украине.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.