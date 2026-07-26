Кремль готовит прямое противостояние с НАТО: разведка назвала возможные сроки

Кремль в течение ближайших двух месяцев может устроить прямую проверку Великобритании и ее партнеров по НАТО. По оценке источников в разведке, владимир путин может воспользоваться сменой британского правительства и тем, что внимание президента США Дональда Трампа сосредоточено на Иране.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

21 июля 2026, 16:15 Россия может использовать дроны с маркировкой ВСУ для провокаций против НАТО – министр обороны Польши Россия может прибегнуть к провокациям против стран НАТО, используя захваченные украинские беспилотники.

В спецслужбах считают, что россия может попытаться проверить нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема после того, как он сменил Кира Стармера.

По словам собеседников издания, Кремль попытается использовать возможные разногласия между предыдущей и новой британскими администрациями.

«Сейчас существует устойчивое убеждение, что путин готовит какую-то форму прямого противостояния с НАТО в течение ближайших двух месяцев. На это влияет несколько факторов – убеждение, что Трамп отвлекся на Иран, и признаки раскола среди украинского руководства», – заявили источники.

Провокации у британских берегов

По данным издания, россия уже меняет маршруты судов своего «теневого флота» после недавнего перехвата российского танкера британскими морскими пехотинцами.

Теперь суда с подсанкционной нефтью обходят пролив Ла-Манш и выходят в Атлантический океан через северные воды возле Шетландских островов.

Кроме того, в день вступления Энди Бернема в должность премьер-министра российский фрегат провел боевые стрельбы на расстоянии 46 миль от Плимута.

Как ситуация на фронте влияет на Кремль

Источники Daily Mail также связывают возможную эскалацию с недовольством путина ходом войны против Украины.

«Есть ощущение, что если он не сможет каким-то образом изменить динамику на поле боя, война будет проиграна», – сказал собеседник издания.

По его мнению, смена правительства в Великобритании может дополнительно подтолкнуть российского президента проверить нового премьер-министра и попытаться воспользоваться возможными разногласиями в позициях британских властей.

Напомним, Кир Стармер объявил об отставке с должностей лидера Лейбористской партии и премьер-министра 22 июня. 20 июля король Чарльз III официально назначил Энди Бернема главой британского правительства.

Ранее СМИ писали, что Кремль может попытаться проверить сплоченность НАТО на фоне растущего давления со стороны Украины. В частности, путин может готовить «провокацию» в странах Балтии или Польше в ближайшее время.

А США, по данным СМИ, прямо предупредили Польшу, что россия готовит вооруженную провокацию в ближайшие месяцы.

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