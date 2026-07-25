«Лучше, чем воевать 10-20 лет за победу»: Зеленский высказался о возможном перемирии с рф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня является лучшим сценарием, чем продолжение войны на десятилетия ценой жизней украинцев. По его словам, Украина стремится к победе, однако главным приоритетом остается сохранение людей.

Об этом он сказал в интервью американской журналистке Лоре Лумер.

8 июля 2026, 17:44 А вот теперь – война. Колонка Леонида Швеца Россия активизировала единственный оставшийся козырь – баллистику, Украина – усилила дальнобойные удары по целям в рф.

Президент подчеркнул, что Украина не отказывается от стремления победить в войне, однако цена такой победы не может заключаться в многолетних боевых действиях и постоянных людских потерях.

«Безусловно, мы хотим победы. Но прежде всего мы заботимся о человеческих жизнях. Поэтому если завтра мы сможем остановить войну и добиться перемирия, это лучше, чем воевать 10 или 20 лет за победу и терять своих людей. Конечно, перемирие – это лучше», – заявил Зеленский.

Президент также рассказал об изменениях в отношении президента США Дональда Трампа к Украине. Он считает, что американский лидер понял, что именно россия не заинтересована в завершении войны.

Зеленский связывает это, в частности, с постепенным выстраиванием доверия между ним и Трампом. По словам президента, он шаг за шагом объяснял американскому лидеру позицию Украины и ситуацию вокруг войны.

Президент Украины также заявил о готовности приехать в Соединенные Штаты для подписания возможного мирного соглашения с россией.

По его словам, такая встреча могла бы состояться как в Овальном кабинете Белого дома, так и в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

«Да, я готов. Я всегда говорил президенту Дональду Трампу, что я готов прибыть в США, в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго. Все зависит от президента Трампа», – сказал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский допускал возможность заморозки линии фронта на нынешних позициях ради как можно более быстрого завершения войны.

В начале июня он написал открытое письмо владимиру путину с предложением встречи в любой стране, где возможно принятие реальных решений. Зеленский подчеркнул готовность к полному прекращению огня во время переговоров с привлечением США и Европы, добавив, что в случае отказа Кремля Украина будет сражаться дальше.

Однако в Кремле заявили, что путин не заинтересован во встрече с украинским лидером.

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