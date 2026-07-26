В Запорожье во время атаки УАБами погиб человек, есть раненые

В воскресенье днем, 26 июля, россияне попали по одному из объектов гражданской инфраструктуры в центре Запорожья, в результате чего один человек погиб и еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

25 июля 2026, 19:33 Уже третьи сутки в Запорожье не курсируют пассажирские поезда – министр Пассажирские поезда уже третьи сутки не курсируют в Запорожье из-за усиления ударов со стороны рф, сообщил министр.

Как отмечается, россияне управляемыми авиабомбами атаковали областной центр, в результате чего, в частности, повреждения также получили здания, расположенные рядом с местом попадания.

По уточненным данным Федорова, на данный момент известно об одной жертве, а количество раненых достигло шести человек.

«Российские управляемые авиабомбы ударили по областному центру: повреждены жилые и нежилые здания и учебное заведение. К сожалению, погиб мужчина. Раненым медики оказывают всю необходимую помощь», – написал руководитель ОВА.

При этом еще в 10:15 местная власть заявила об ударе беспилотником по областному центру, в результате чего ранения получили двое гражданских.

«Из-за удара российского дрона получили ранения 38-летний и 25-летний мужчины. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - написал Федоров, добавив, что состояние одного пострадавшего медики оценивают как тяжелое.

Как известно, сегодня ночью, 26 июля, российские войска нанесли очередной ракетный удар по Киеву. В частности, в Соломенском районе столицы в результате атаки пострадали три человека.

В ночь на 26 июля российские войска нанесли комбинированный воздушный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету, семь баллистических ракет и 136 беспилотников различных типов.

Напомним, российские захватчики сегодня утром, 26 июля, атаковали Кривой Рог Днепропетровской области, в результате чего загорелся один из торговых центров.

Также в воскресенье утром, 26 июля, российские оккупанты ударили беспилотниками по жилым районам Харькова и Херсона, в результате чего погиб человек и еще более десятка гражданских получили ранения.

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