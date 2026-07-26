В Запорожье во время атаки УАБами погиб человек, есть раненые

В воскресенье днем, 26 июля, россияне попали по одному из объектов гражданской инфраструктуры в центре Запорожья, в результате чего один человек погиб и еще шестеро получили ранения.
Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Как отмечается, россияне управляемыми авиабомбами атаковали областной центр, в результате чего, в частности, повреждения также получили здания, расположенные рядом с местом попадания.
По уточненным данным Федорова, на данный момент известно об одной жертве, а количество раненых достигло шести человек.
«Российские управляемые авиабомбы ударили по областному центру: повреждены жилые и нежилые здания и учебное заведение. К сожалению, погиб мужчина. Раненым медики оказывают всю необходимую помощь», – написал руководитель ОВА.
При этом еще в 10:15 местная власть заявила об ударе беспилотником по областному центру, в результате чего ранения получили двое гражданских.
«Из-за удара российского дрона получили ранения 38-летний и 25-летний мужчины. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - написал Федоров, добавив, что состояние одного пострадавшего медики оценивают как тяжелое.
Как известно, сегодня ночью, 26 июля, российские войска нанесли очередной ракетный удар по Киеву. В частности, в Соломенском районе столицы в результате атаки пострадали три человека.
В ночь на 26 июля российские войска нанесли комбинированный воздушный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету, семь баллистических ракет и 136 беспилотников различных типов.
Напомним, российские захватчики сегодня утром, 26 июля, атаковали Кривой Рог Днепропетровской области, в результате чего загорелся один из торговых центров.
Также в воскресенье утром, 26 июля, российские оккупанты ударили беспилотниками по жилым районам Харькова и Херсона, в результате чего погиб человек и еще более десятка гражданских получили ранения.
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