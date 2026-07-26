СМИ спрогнозировали, когда Иран и Оман могут согласовать план открытия Ормузского пролива

Мир
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Оман и Иран могут до конца текущей недели достичь договоренностей о параметрах нового соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.
Associated Press

Уже сегодня, 26 июля, Иран и Оман могут достичь договоренностей относительно параметров нового соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

Об этом сообщает Axios.

Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Отмечается, что еще 24 июля через несколько часов после того, как делегация Омана прибыла в Тегеран для переговоров, президент США Дональд Трамп приказал не наносить очередную серию ударов по Ирану.

Региональные источники СМИ подчеркивают, что во время переговоров о новом соглашении по Ормузскому проливу достигнут прогресс, а договоренности между Оманом и Ираном могут быть достигнуты до конца текущей недели.

По данным Axios, после того, как Оман и Иран договорятся по всем пунктам соглашения, решение о том, принимать ли предложенное соглашение, предстоит принять именно президенту Трампу. Однако пока детали возможных договоренностей журналисты не приводят.

Как известно, накануне Трамп заявил, что время для соглашения с Ираном «еще не пришло».

Напомним, 7 июля в Ормузском проливе были атакованы два танкера, еще один – днем ранее. Катар обвинил Иран в нападении на танкер со сжиженным газом, в машинном отделении которого возник пожар. Экипаж эвакуировали, однако источники сообщали, что возгорание могло вызвать взрыв.

Впоследствии США нанесли новые удары по Ирану в ответ на атаки по коммерческим судам.

При этом администрация Трампа требовала от Ирана публично подтвердить открытость Ормузского пролива и взять на себя обязательства прекратить обстрелы коммерческих судов.

В частности, впоследствии иранские войска ударили ракетами по двум танкерам ОАЭ в Ормузском проливе. В результате атаки погиб член экипажа, а среди раненых оказались граждане Украины.

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