Трамп заявил, что время для сделки с Ираном «еще не наступило»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, вероятно, хотел бы заключить сделку с Соединенными Штатами, однако, по его мнению, Тегеран пока не готов к этому. В то же время американский лидер подчеркнул, что Вашингтон продолжает переговоры с Ираном.
Об этом сообщает CNN.
«Я не думаю, что время для сделки уже наступило, но я готов выслушать», – сказал Трамп, комментируя возможность договоренностей с Тегераном.
По его словам, Иран «становится более серьезным» в переговорах, однако это не гарантирует достижения соглашения. Трамп также заявил, что Соединенные Штаты «очень сильно ударили по Ирану» и имеют «много стратегий выхода» из ситуации, хотя не исключил продолжения или даже расширения военной кампании.
Тем временем впервые почти за две недели Центральное командование США (CENTCOM) не сообщило о новых ударах по Ирану. В течение предыдущих 13 ночей ведомство регулярно заявляло об атаках на военные объекты в стране. Пока неизвестно, означает ли отсутствие сообщений прекращение ударов.
Напомним, недавно СМИ писали о том, что Соединенные Штаты готовятся к возможному расширению войны с Ираном, однако военные возможности страны ограничены из-за нехватки средств противовоздушной обороны, дальнобойных боеприпасов и трудностей с оперативной переброской дополнительных сил.
А на днях Трамп объявил, что США в ближайшие дни продолжат и усилят удары по Ирану, чтобы заставить Тегеран вернуться к переговорам. По его словам, если Иран не заключит сделку, то в стране «никого не останется».
Также, по данным СМИ, США перебросят десятки истребителей и самолетов-заправщиков на Ближний Восток.
А глава Пентагона Пит Хегсет накануне сообщил, что расходы из американского бюджета на войну Соединенных Штатов против Ирана достигли уже как минимум 37,5 миллиарда долларов.
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