Трамп заявил, что время для сделки с Ираном «еще не наступило»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, вероятно, хотел бы заключить сделку с Соединенными Штатами, однако, по его мнению, Тегеран пока не готов к этому. В то же время американский лидер подчеркнул, что Вашингтон продолжает переговоры с Ираном.

Об этом сообщает CNN.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

«Я не думаю, что время для сделки уже наступило, но я готов выслушать», – сказал Трамп, комментируя возможность договоренностей с Тегераном.

По его словам, Иран «становится более серьезным» в переговорах, однако это не гарантирует достижения соглашения. Трамп также заявил, что Соединенные Штаты «очень сильно ударили по Ирану» и имеют «много стратегий выхода» из ситуации, хотя не исключил продолжения или даже расширения военной кампании.

Тем временем впервые почти за две недели Центральное командование США (CENTCOM) не сообщило о новых ударах по Ирану. В течение предыдущих 13 ночей ведомство регулярно заявляло об атаках на военные объекты в стране. Пока неизвестно, означает ли отсутствие сообщений прекращение ударов.

Напомним, недавно СМИ писали о том, что Соединенные Штаты готовятся к возможному расширению войны с Ираном, однако военные возможности страны ограничены из-за нехватки средств противовоздушной обороны, дальнобойных боеприпасов и трудностей с оперативной переброской дополнительных сил.

А на днях Трамп объявил, что США в ближайшие дни продолжат и усилят удары по Ирану, чтобы заставить Тегеран вернуться к переговорам. По его словам, если Иран не заключит сделку, то в стране «никого не останется».

Также, по данным СМИ, США перебросят десятки истребителей и самолетов-заправщиков на Ближний Восток.

А глава Пентагона Пит Хегсет накануне сообщил, что расходы из американского бюджета на войну Соединенных Штатов против Ирана достигли уже как минимум 37,5 миллиарда долларов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.