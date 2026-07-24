Оккупанты атаковали БПЛА и артиллерией Херсонщину: ранены медики

Армия российской федерации 24 июля атаковала город Херсон и Херсонскую область. Оккупанты из артиллерии обстреляли больницу в поселке Белозерка, а дроном нанесли удар по Корабельному району Херсона.

Об этом в Telegram-канале сообщила Херсонская ОВА.

В результате атаки по больнице на Херсонщине пострадали две медсестры.

24 июля 2026, 15:16 В результате удара по полигону на Киевщине погибли 10 человек, около 100 раненых – генпрокурор На Киевщине в результате российского ракетного удара, предварительно, погибли по меньшей мере 10 человек, еще около сотни – получили ранения.

«Около 13:00 российские захватчики обстреляли из артиллерии больницу в Белозерке. Из-за вражеской атаки пострадали две медсестры в возрасте 51 и 56 лет. Они получили взрывные травмы, контузии и сотрясение головного мозга», – информируют в ОВА.

Пострадавших осмотрели врачи и назначили амбулаторное лечение.

Приблизительно в то же время россияне также атаковали ударными беспилотниками Корабельный район Херсона. Под вражеский удар попал 60-летний мужчина. Он получил взрывную травму, осколочные ранения головы, шеи, туловища и конечностей. Пострадавшего доставили в больницу.

«В настоящее время пострадавший получает необходимую помощь», – добавили в ОВА.

Напомним, сегодня днем российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе прогремели взрывы. Как выяснилось позже, россия ударила по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.

Тем временем генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что десять человек погибли и около сотни получили ранения различной степени тяжести в результате российского ракетного удара по полигону в Киевской области.

Кроме этого, в ночь на 24 июля российские оккупационные войска совершили массированную атаку ракетами и ударными беспилотниками на Одесскую область, в результате чего пострадали два человека.

Также рф накрыла авиабомбами Славянск. По предварительным данным, погибли пять человек. Также есть пострадавшие.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.