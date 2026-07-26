Россияне ударили по торговому центру в Кривом Роге, вспыхнул пожар

Общество
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Российские оккупанты утром 26 июля нанесли удар по Кривому Рогу, в результате чего загорелся пожар в торговом центре.
фото: соцсети

Российские захватчики сегодня утром, 26 июля, атаковали Кривой Рог Днепропетровской области, в результате чего загорелся один из торговых центров.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«Враг нанес удар по Кривому Рогу. Возник пожар в торговом центре», – написал он, добавив, что информация о пострадавших уточняется.

По информации местных Telegram-каналов, обнародовавших соответствующие кадры, в Кривом Роге произошло попадание российского «Шахеда» по «Эпицентру». Руководство города и области пока не подтвердило эту информацию.

Как написал Ганжа, по состоянию на 7:30 с начала суток оккупанты почти 20 раз атаковали три района Днепропетровщины артиллерией и беспилотниками, в результате чего пострадал по меньшей мере один человек.

«В Павлограде пострадал 66-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно», – уточнил руководитель ОВА.

Как известно, в ночь на 25 июля в Киеве прозвучала серия взрывов на фоне угрозы применения баллистического вооружения. В нескольких районах города вспыхнули пожары.

Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ призвали максимально реагировать на сигналы тревоги в ближайшие дни. В частности, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что рф накопила ракеты для нового массированного удара по Украине.

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