В результате удара по полигону на Киевщине погибли 10 человек, около 100 раненых – генпрокурор

По меньшей мере десять человек погибли и около сотни получили ранения различной степени тяжести в результате российского ракетного удара по Киевщине сегодня днем, 24 июля.

Об этом генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил на странице в Тelegram.

2 июля 2026, 17:41 Баллистика на Киев: главные выводы после очередной атаки россиян на столицу Союзники не могут обеспечить потребность Украины в боекомплекте для систем Patriot, и враг знает об этом.

«Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по Киевщине. Погибли 10 человек, еще около 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Данные уточняются», – заявил Кравченко.

Согласно его словам, по данному факту ОГП осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В то же время, также начато уголовное производство по ч. 3 ст. 367 УК Украины касательно возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей во время организации и проведения мероприятия, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям.

«Следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения», – добавил Кравченко.

При этом, по данным временного и.о. председателя Киевской ОВА Руслана Олейника, российские войска нанесли ракетный удар по Бучанскому району Киевской области. Предварительно попадание произошло по территории частного полигона, где в то время проходили мероприятия.

Напомним, сегодня днем российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе прогремели взрывы. В Святошинский район города прибыли спасатели и медики.

Впоследствии стало известно, что во время баллистической атаки россия ударила по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения. В результате вражеской атаки зафиксированы масштабные разрушения, также сообщалось о погибших.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщал, что в результате российского удара баллистикой по Киевщине погибли по меньшей мере шесть человек, также было известно о десятках пострадавших.

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