Ночная атака на Киев: в полиции назвали последствия и количество пострадавших

Сегодня ночью, 26 июля, российские войска нанесли очередной ракетный удар по Киеву. В частности, в Соломенском районе столицы в результате атаки пострадали три человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как отмечается, в результате атаки баллистическими ракетами получили повреждения объекты в Деснянском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.

По данным правоохранителей, ранения получили женщина и двое мужчин в Соломенском районе, медики оказывают им необходимую помощь.

Сообщается, что в Киеве в результате атаки повреждены офисное здание, складские помещения и автомобили. На местах попаданий работают следственно-оперативные группы, взрывотехники полиции, спасатели и другие профильные службы.

В то же время, по уточненным данным мэра Виталия Кличко, одного из пострадавших медики госпитализировали, а двум другим оказали помощь амбулаторно.

Ранее Кличко сообщал, что в Шевченковском районе обломки упали на 18-этажный дом, после чего произошло возгорание на уровне 7-8 этажей.

Как известно, в ночь на 25 июля в Киеве прогремела серия взрывов на фоне угрозы применения баллистического вооружения. В нескольких районах города вспыхнули пожары.

В ночь на 26 июля российские войска нанесли комбинированный воздушный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету, семь баллистических ракет и 136 беспилотников различных типов.

Напомним, российские захватчики сегодня утром, 26 июля, атаковали Кривой Рог Днепропетровской области, в результате чего загорелся один из торговых центров.

Также в воскресенье утром, 26 июля, российские оккупанты ударили беспилотниками по жилым районам Харькова и Херсона, в результате чего погиб человек и еще более десятка гражданских получили ранения.

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