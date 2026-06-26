Одна из стран ЕС выделит Украине 4 миллиона евро на энергонезависимость

Литва выделит 4 миллиона евро на обеспечение энергонезависимости украинских школ и больниц. Страны подписали соответствующую Совместную декларацию по усилению сотрудничества в сфере энергетической устойчивости и восстановления.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в Телеграм-канале.

Соглашение между украинским чиновником и министром энергетики Литвы Жигимантасом Вайчюнасом было подписано на полях саммита URC–2026, который проходит в Гданьске.

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4 миллиона евро, предусмотренные соглашением, направят на установку солнечных панелей и систем хранения энергии в украинских школах и больницах. Также профинансируют энергоэффективность других объектов социальной инфраструктуры, которые в этом нуждаются.

Денис Шмыгаль также добавил, что Литва ранее уже передавала подобное оборудование в рамках проекта «Луч надежды». Сейчас оно установлено в 6 больницах.

«Благодарны партнерам за решение предоставить дополнительную финансовую помощь», – написал министр энергетики Украины.

Также он уточнил, что декларация между Украиной и Литвой предусматривает усиление сотрудничества и экстренную поддержку энергетического сектора. По запросу нашей страны Литва будет поставлять трансформаторы, генераторы, критические запчасти к ним и другое энергооборудование.

«Демонтированное оборудование с Вильнюсской ТЭЦ и Игналинской АЭС уже используется в Украине для ремонтов энергетической инфраструктуры. Высоко ценим готовность партнеров продолжать поддержку. Благодарны Правительству и народу Литвы за солидарность и сотрудничество, которое помогает Украине проходить сложные периоды военного времени», – добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что на встрече «энергетического Рамштайна» в Гданьске международные партнеры объявили о как минимум 375 млн евро помощи для восстановления энергетической инфраструктуры Украины и взносах в Фонд поддержки энергетики.

Также премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в рамках конференции по восстановлению (Ukraine Recovery Conference) в Гданьске Украина подпишет 160 соглашений с партнерами более чем на 10 миллиардов евро.

Тем временем в Британии заявили, что готовят новый пакет помощи Украине стоимостью почти 290 миллионов фунтов (около $381,6 млн). Деньги направят на восстановление и укрепление энергетической безопасности Украины.

К тому же стало известно, что ЕС перечислил Украине первые 3,2 млрд евро из 90-миллиардного кредита.

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