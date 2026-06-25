На «энергетическом Рамштайне» партнеры объявили о более чем 375 млн евро помощи Украине

На встрече «энергетического Рамштайна» в Гданьске международные партнеры объявили о как минимум 375 млн евро помощи для восстановления энергетической инфраструктуры Украины и взносов в Фонд поддержки энергетики.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

По результатам встречи партнеры объявили о дополнительной помощи украинскому энергетическому сектору:

Соединенные Штаты Америки — 175 млн долларов США

Швеция — 137 млн евро

Норвегия — 77 млн евро

Эстония — 2,125 млн евро

Исландия — 550 тыс. евро

Литва — 4 млн евро.

«Спасибо каждому государству, международной организации и компании, которые остаются рядом с Украиной. Эта поддержка помогает восстанавливать энергетическую инфраструктуру, защищать критические объекты и обеспечивать миллионы украинцев светом», – отметил Шмыгаль.

Напомним, в июне стало известно, что государство направит 67,8 миллиарда гривен на реализацию Планов устойчивости регионов.. Дополнительно еще 9,6 миллиарда на эти цели предусмотрено в местных бюджетах.

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине разработали модель энергетической устойчивости, которая состоит из четырех уровней и должна обеспечить большую автономность и защищенность энергосистемы в условиях кризисов.

Также в «Укрэнерго» рассказали, стоит ли украинцам ожидать отключений света летом.

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