На безопасность, энергетику и развитие: Свириденко анонсировала инвестиции более чем на 10 млрд евро

Украина в рамках конференции по восстановлению (Ukraine Recovery Conference) в Гданьске подпишет 160 соглашений с партнерами более чем на 10 миллиардов евро.
Об этом 25 июня в соцсетях сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, которая сейчас находится на событии в Польше.
По ее словам, инвестиционные соглашения заключат по приоритетным направлениям: безопасность, энергетическая устойчивость, развитие частного сектора и привлечение инвестиций.
«Восстановление Украины – это не только восстановление разрушенного. Это инвестиция в сильную Европу. Именно поэтому приоритетом является усиление украинской оборонной промышленности. Наш ОПК сегодня создает современные военные технологии, которые доказали свою эффективность на поле боя и уже работают на укрепление европейской безопасности», – заявила Свириденко на открытии мероприятия.
Также премьер поблагодарила европейских партнеров за важнейший финансовый инструмент поддержки Украины объемом 90 млрд евро.
«Ожидаем, что уже во время этой Конференции будет объявлено о первом транше в размере 3,2 миллиарда евро. Это очередной сигнал доверия к Украине и поддержки наших реформ», – добавила она.
Как уточнила премьер, в Гданьске подпишут 160 соглашений и согласуют более 30 партнерств. Общая сумма инвестиций достигает более 10 миллиардов евро. В рамках Ukraine Recovery Conference, в частности, запланировано участие более 80 украинских компаний в бизнес-ярмарке вместе с 2 000 представителями бизнеса со всего мира.
Также в Гданьске положат начало новому формату Энергетической платформы, которая станет постоянным инструментом мобилизации международной поддержки энергетики Украины.
«Символично, что URC проходит в польском Гданьске – городе, где уже побеждала солидарность», – добавила Свириденко.
Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что на встрече «энергетического Рамштайна» в Гданьске международные партнеры объявили о как минимум 375 млн евро помощи для восстановления энергетической инфраструктуры Украины и взносах в Фонд поддержки энергетики.
Также мы сообщали, что власти Норвегии выделили Украине 425 миллионов норвежских крон (около 40 млн евро) на энергетическую поддержку, в частности, децентрализованное производство энергии.
А 18 июня международные партнеры объявили о $4 млрд новой помощи Украине по результатам 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате «Рамштайн».
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