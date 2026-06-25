Великобритания выделит более $380 миллионов на энергетическую безопасность Украины

Великобритания готовит новый пакет помощи Украине стоимостью почти 290 миллионов фунтов (около $381,6 млн). Деньги направят на восстановление и укрепление энергетической безопасности Украины.

Об этом объявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер 25 июня во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в Гданьске, информирует «Суспільне».

Во время своего выступления Купер также подчеркнула, что Британия твердо стоит на стороне Украины не только в её нынешней борьбе за свободу, но и в обеспечении сил для последующего восстановления, что является важным фактором для долгосрочного сдерживания российской агрессии. Глава ведомства подчеркнула, что «справедливый и прочный мир неотложен и не подлежит никакому обсуждению».

19 июня 2026, 01:01 Рекордные взносы в PURL и $4 млрд помощи: чем партнеры усилят ВСУ после нового «Рамштайна» По итогам 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины «Рамштайн» союзники объявили о $4 млрд новой помощи. Средства направят на ракеты Patriot, дальнобойную артиллерию, дроны и усиление систем противовоздушной обороны.

Купер заявила, что Украине необходима долгосрочная поддержка как для преодоления самого конфликта, так и для восстановления в будущем.

«Именно поэтому на нынешней конференции Лондон объявляет о многомиллионной финансовой помощи, которая пойдет на энергообеспечение жилых домов, поддержку бизнеса, развитие критически важной инфраструктуры, а также на улучшение сфер правосудия и образования», – сказала она.

Позже в британском правительстве уточнили, что средства направят на подписание соглашения стоимостью 210 млн фунтов с британской компанией Urenco. Этот договор предусматривает поставку ядерного топлива для украинской национальной энергетической компании «Энергоатом», что поможет стране противостоять атакам рф на критические объекты и обеспечит бесперебойную работу системы. Эту информацию подтвердил и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

«Это важные договоренности, которые позволят и в дальнейшем обеспечивать надежную работу атомной генерации Украины. Она является основой стабильной и прогнозируемой работы нашей энергосистемы», – прокомментировал он подписание соглашения и поблагодарил британских партнеров.

Как известно, отдельную часть финансирования выделят на поддержку новых схем модернизации украинской системы правосудия.

Напомним, ранее сегодня премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала подписание Украиной 160 соглашений с партнерами более чем на 10 миллиардов евро в рамках конференции по восстановлению (Ukraine Recovery Conference) в Гданьске.

А министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что на встрече «энергетического Рамштайна» в Гданьске международные партнеры объявили о как минимум 375 млн евро помощи для восстановления энергетической инфраструктуры Украины и взносах в Фонд поддержки энергетики.

Также стало известно, что ЕС перечислил Украине первые 3,2 млрд евро из 90-миллиардного кредита.

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