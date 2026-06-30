Энергосистему Украины безотлагательно сбалансируют: Шмыгаль озвучил 5 этапов

Министерство энергетики Украины принимает ряд балансирующих мер, чтобы сохранить стабильное функционирование энергосистемы страны.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в Телеграм-канале.

Из-за аномальной жары в Европе энергетическая система испытывает особую нагрузку, поэтому в пиковые часы Украина оптимизирует деятельность энергетического сектора. Министр энергетики Денис Шмыгаль уже дал поручения соответствующим службам и предприятиям.

Так, с целью обеспечения стабильного прохождения пиковых периодов потребления и минимизации дефицита электроэнергии, они должны оптимизировать графики ремонтной кампании на энергоблоках атомной генерации для увеличения объемов производства электроэнергии в периоды максимального потребления, а также в кратчайшие сроки завершить аварийно-восстановительные работы.

7 июня 2024, 17:20 Дефицит в энергосистеме: как экономно потреблять электроэнергию Украинцев систематически призывают экономно потреблять электроэнергию, как это делать – на инфографике.

В частности, поручено ввести в эксплуатацию оборудование тепловой генерации общей мощностью не менее 300 МВт.

Кроме этого Шмыгаль поручил:

усилить привлечение дополнительной мощности за счет когенерационных установок, в частности газовой генерации, а также подготовить предложения по дальнейшей либерализации условий для их эффективной работы;

обеспечить активное использование установок хранения энергии для дополнительного покрытия пиковых нагрузок и увеличения доступной мощности системы ориентировочно на 300 МВт;

принять дополнительные меры по привлечению импорта электроэнергии из стран-партнеров ЕС и проработать вопрос увеличения импорта электроэнергии государственными предприятиями.

«Энергетики сегодня делают все возможное, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы. Но насколько ситуация будет критической – зависит от каждого из нас», – добавил министр.

Также он напомнил, что в вечерние часы пиковой нагрузки (17:00-22:00) стоит ограниченно использовать мощные приборы, чтобы обеспечить надежное электроснабжение.

Напомним, 29 июня украинцев призвали экономно пользоваться электричеством, так как из-за аномальной жары растет потребление. Также в компании Yasno попросили держать заряженными все гаджеты и повербанки на случай аварий.

Между тем в части регионов Украины 30 июня введены почасовые графики отключений света.

Также мы сообщали, что в Ровенской и Хмельницкой областях произошли аварийные обесточивания после того, как аномальная жара в Украине привела к перегрузке энергосистемы.

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