Украина получила около $690 миллионов от МВФ

Экономика
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Международный валютный фонд перечислил Украине $690 миллионов второго транша по новой четырехлетней программе.
Слово и дело

Украина 23 июля получила новый транш от Международного валютного фонда в размере около 690 миллионов долларов США.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Телеграм-канале.

По его словам, деньги уже зачислены и поступили в государственный бюджет.

«Украина сегодня получила второй транш от МВФ по новой четырехлетней программе. Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены для поддержки макрофинансовой стабильности, в частности на финансирование приоритетных расходов», – сообщил Корецкий.

Напомним, несколько дней назад Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил первый пересмотр 4-летней программы расширенного финансирования EFF для Украины, приняв решение о выделении Украине нового кредитного транша в размере 690 млн долларов.

Как известно, 27 февраля Совет директоров МВФ одобрил для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования объемом 8,1 млрд долларов США и выделил первый транш.

Первый транш помощи от Фонда объемом 1,5 млрд долларов Украина получила еще в марте.

А 25 июня Европейский Союз перечислил Украине первый транш в размере 3,2 миллиарда евро из пакета кредитной поддержки на 90 миллиардов евро. Средства в рамках этой масштабной помощи ЕС планируют направить прежде всего на поддержку армии, социальные нужды и развитие оборонного производства, в частности дронов и систем РЭБ.

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