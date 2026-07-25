Дроны ударили по очередному складу «Wildberries» в российском Екатеринбурге

Национальная безопасность
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В российском Екатеринбурге беспилотники атаковали склад логистического центра Wildberries. После атаки на территории объекта возник пожар.
Фото Exilenova+

В субботу, 25 июля, беспилотники атаковали склад логистического центра Wildberries в российском Екатеринбурге. Расстояние до объекта составляет около 1750 километров.

Об этом сообщают российские СМИ.

По сообщениям местных жителей, после атаки на территории объекта возник пожар. На опубликованных в соцсетях кадрах видно возгорание в районе парковки складского комплекса.

Очевидцы также сообщали о пролете дронов над объектом. Не исключается, что могли быть попытки повторной атаки на логистический центр.

Официальной информации от властей пока нет.

Напомним, в ночь на 25 июля взрывы и пожары зафиксировали сразу в нескольких регионах россии, а также во временно оккупированном Луганске. Об атаке беспилотников сообщали в Белгороде и Ростове-на-Дону, тогда как в Энгельсе Саратовской области горело здание на территории, связанной со стратегической авиацией рф.

Также ранее президент Владимир Зеленский подтвердил удары Сил обороны по стратегическому военному предприятию в Кирове и нефтяному объекту рф, расположенному почти в 1350 километрах от границы.

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