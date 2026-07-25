США впервые сбили иранский Shahed системой, испытанной в Украине

Национальная безопасность
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Американские военные впервые применили в боевых условиях систему перехвата беспилотников Merops, которая ранее прошла испытания в Украине. С ее помощью в Кувейте уничтожили иранский ударный дрон типа Shahed.
Getty Images

Американские военные впервые применили в боевых условиях систему перехвата беспилотников Merops, которая ранее прошла испытания в Украине. С ее помощью в Кувейте уничтожили иранский ударный дрон типа Shahed.

Об этом Business Insider рассказал американский чиновник.

Что известно об украинских дронах-перехватчиках, которыми заинтересовался мирВ Украине наиболее успешно применяют пять дронов-перехватчиков: Sting, Merops, P1-SUN, Octopus-100 и F7 LITAVR. Подробнее об их характеристиках – на инфографике.

По его словам, боевое применение состоялось на этой неделе. Ранее Merops использовали в Украине для противодействия российским ударным беспилотникам.

По состоянию на ноябрь 2025 года украинские военные с помощью этой системы уничтожили более тысячи «Шахедов».

Merops разработала американская инициатива Project Eagle. Комплекс состоит из радара, пусковой установки, наземного пункта управления и дрона-перехватчика стоимостью около 15 тысяч долларов.

Беспилотник способен развивать скорость свыше 280 км/ч и использует искусственный интеллект, благодаря чему может работать в условиях активной радиоэлектронной борьбы. Цель он уничтожает прямым столкновением или подрывом рядом с ней.

Для работы с системой требуется небольшой расчет, подготовка которого занимает несколько дней. Операторы управляют комплексом с помощью стандартных контроллеров Xbox.

Одним из главных преимуществ Merops является низкая стоимость по сравнению с зенитными ракетами. Это позволяет не тратить дорогие боеприпасы на уничтожение более дешевых ударных дронов.

Армия США развернула Merops на Ближнем Востоке в марте. После обострения конфликта с Ираном Вашингтон заказал тысячи таких перехватчиков. При условии увеличения производства цена одного аппарата может снизиться до менее чем 10 тысяч долларов.

После успешного применения в Украине систему приобрели Польша и Румыния. О намерении закупить Merops также заявляла Литва.

Напомним, ранее американские военные развернули украинскую систему противодействия беспилотникам Sky Map на авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии после серии атак со стороны Ирана, которые нанесли значительный ущерб технике и инфраструктуре.

Также сообщалось, что в Украине наиболее успешно применяют пять дронов-перехватчиков: Sting, Merops, P1-SUN, Octopus-100 и F7 LITAVR. Подробнее об их характеристиках – на инфографике.

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