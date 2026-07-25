Россия ночью атаковала Украину двумя ракетами и почти 160 дронами: как отработала ПВО

Российские войска в ночь на 25 июля атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 157 ударными БпЛА различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 24 июля противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря и 157 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ — Донецк, Гвардейское, Чауда.

Противовоздушной обороной были сбиты или подавлены одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 127 вражеских БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксированы попадания 26 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях. Ракета Х-59 цели не достигла.

Напомним, вчера, 24 июля, российские войска дважды массированно атаковали Славянск в Донецкой области. Утром Россия ударила по городу авиационными бомбами. Сообщалось о пяти погибших и 9 раненых.

Вечером Славянск попал под еще один авиаудар.. Под обстрелом оказалась жилая застройка, в результате чего пострадали мирные жители.

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