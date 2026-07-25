Россияне ночью ударили по терминалу «Новой почты» в Сумах, погибли трое водителей

В ночь против 25 июля российские войска ударили дронами по территории автодвора сортировочного терминала «Новой почты» в Сумах. В результате удара погибли трое водителей партнеров-перевозчиков компании.

Об этом сообщили глава Сумской ОВА Олег Григоров и «Новая почта».

Как отметили в ОВА, россияне нанесли удар реактивным беспилотником по гражданскому объекту, где находились и работали люди. На месте попадания возник масштабный пожар, а из-за угрозы повторных атак спасатели не могли сразу полноценно ликвидировать последствия.

В эпицентре удара обнаружили тела двух погибших. Еще одного мужчину с тяжелыми ранениями эвакуировали полицейские, однако по дороге в больницу он умер. Погибшим было 43, 48 и 53 года.

В «Новой почте» уточнили, что сотрудники терминала не пострадали, однако есть раненые водители, их состояние стабильное и угрозы жизни нет.

Компания заявила, что оказывает помощь семьям погибших и пострадавших, а также компенсирует клиентам объявленную ценность отправлений, которые были уничтожены в результате атаки. Для уменьшения задержек в доставке задействованы резервные логистические маршруты и сортировочные хабы.

Напомним, в течение ночи российские войска атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 157 ударными БпЛА различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Также вчера, 24 июля, российские войска дважды массированно атаковали Славянск в Донецкой области. Утром Россия ударила по городу авиационными бомбами. Сообщалось о пяти погибших и 9 раненых.

Вечером Славянск попал под еще один авиаудар. Под обстрел попала жилая застройка, в результате чего пострадали мирные жители.

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